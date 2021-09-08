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Samsung, Galaxy S22 Serisinde Ekran Altı Kamera Teknolojisi Kullanmayacak! - Son Dakika

Samsung, Galaxy S22 Serisinde Ekran Altı Kamera Teknolojisi Kullanmayacak!

08.09.2021 22:48
Samsung, Galaxy S22 Serisinde Ekran Altı Kamera Teknolojisi Kullanmayacak!, System.String[]

Samsung amiral gemisi Galaxy S22 cihazında, son dönemin teknolojisi olan ekran altı kamera teknolojisini kullanmayacağı açıklandı. Şirket, Samsung Galaxy Z Fold3 modelinde bu teknolojiyi kullandı, ancak teknoloji amiral gemisinde kullanılması için yetirince olgunlaşmadığı bildirildi.

Son yıllarda akıllı telefon sektöründe önemli gelişmeler yaşandı. En çok dikkat çeken yenilikler ise ekran ve kamera teknolojisinde oldu. Gerçek bir tam ekran görüntü elde etmek için üreticilerin farklı çözümler kullanması gerekiyordu. Çentik çukuru, su damlası, açılır pencere, manyetik sürgü, ekran altı vb. tasarımları gördük. Tüm bu tasarımların tek bir amacı var, ön kameranın kapladığı alanı ortadan kaldırmak. Ekranda yer alan kamera çukuruna en sağlıklı çözümü üreten firma Samsung oldu. Şriket en yeni teknolojiye sahip, Samsung Galaxy Z Fold3 adlı cihazında ekran altı kamera kullandı. Ancak, bu çözüm kendi eksikliklerini beraberinde getirdi. Dolayısıyla yakında çıkacak olan Samsung Galaxy S22 serisinin ekran altı teknolojisini kullanmayacağına dair haberler geliyor. Rapora göre Samsung Galaxy S22 serisi, delikli bir kamera çözümü ile gelecek.

Samsung Galaxy S22 Serisinde Ekran Altı Kamera Teknolojisi Kullanılmayacak!

Yaklaşan bu seride Galaxy S22 Standard Edition, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra olmak üzere üç model olacak. Samsung Galaxy S22 Ultra'nın ekran boyutu 6.8 inç iken Galaxy S22 ve Galaxy S22 Plus'ın ekran boyutu öncekilerle aynı kalacak. Şu an itibariyle, bu serinin belirli detayları hala tamamlandı.

Ancak buradaki vurgu, her üç modelin de ekran altı kamera teknolojisini kullanmayacağı yönünde olduğudur. Şu an itibariyle Samsung Galaxy Z Fold3'ün ekran altı kamera teknolojisi yeterince olgunlaşmamış.

Samsung Galaxy S22 serisinin ekran altı kamerasından vazgeçmesi geçici bir yöntem olacağı ve şirketin gelecekteki birçok cihazında ekran altı kamera teknolojisini kullanacağı söyleniyor.

Sonuçta, Galaxy S serisi cihazlar, Samsung markası için önemli bir amiral gemisi serisini oluşturuyor. Samsung bu ana akım amiral gemisi serisinde olgunlaşmamış ekran altı kamera teknolojiyi kullanmayı göze alamaz.

Şu an itibariyle ekran altı kamera teknolojisi, özel bir yapıya sahip akıllı telefonlar içindir. Örneğin, Galaxy Z Fold3 katlanabilir tasarımı öne çıkarıyor. Böylece, olgunlaşmamış ekran altı kamerayı kullanmayı göze alabilir. Ayrıca ekran altı kamera teknolojisini de kullanan Xiaomi mi MIX 4 tasarımı ön plana çıkarıyor. Şimdiye kadarki spekülasyonlardan Samsung Galaxy S22 serisi, Exynos ve Snapdragon versiyonlarında satışa sunulacak. ABD ve Çin gibi pazarlar Snapdragon modelini alırken, Avrupa ve diğer pazarlar Exynos modelini alacak. Exynos versiyonu Exynos 2200 yonga setine sahip olacak. Şimdiye kadarki raporlar, Exynos 2200'ün Snapdragon 898'e kafa kafaya bir savaş vereceğini gösteriyor. Samsung Galaxy S22 serisinin önümüzdeki yılın başında piyasaya çıkmasını bekliyoruz.

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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Samsung, Galaxy S22 Serisinde Ekran Altı Kamera Teknolojisi Kullanmayacak! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsung, Galaxy S22 Serisinde Ekran Altı Kamera Teknolojisi Kullanmayacak! - Son Dakika
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