Samsung S23 Ultra'nın 200 MP kamerası hakkında yeni bilgiler geldi! - Son Dakika
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Samsung S23 Ultra'nın 200 MP kamerası hakkında yeni bilgiler geldi!

12.09.2022 13:09
Samsung S23 Ultra'nın 200 MP kamerası hakkında yeni bilgiler geldi!

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tamamen yeni bir ISOCELL sensörlü 200MP kamerası hakkında her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor.

Samsung Galaxy S23 Ultra, yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri. Gün geçtikçe model hakkında yeni söylentiler ortaya çıkıyor. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Samsung'un amiral gemisi telefonu için kullanacağı yeni nesil kamera oldu. Yeni söylentilere göre Samsung, yeni bir kamera ile karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S23 Ultra kamerası ile oldukça iddialı

Samsung Galaxy S23 Ultra'nın tamamen yeni bir ISOCELL sensörlü 200MP kameraya sahip olacağı uzun zamandır konuşuluyor. Yeni kamerası ile akıllı telefon yarışında öne çıkmak isteyen Samsung'un amiral gemisi hakkında yeni iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

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Samsung konusunda verdiği bilgilerle dikkat çeken IceUniverse, Samsung Galaxy S23 Ultra'nın kamerası hakkında yeni bilgiler paylaştı. Gelen bilgilere göre 200 MP'lik kamera tamamen kesinleşmiş durumda. Ayrıca kameranın f/1.7 diyafram açıklığına sahip olacağı yine IceUniverse tarafından iddia ediliyor.

Samsung S23 Ultra'nın 200 MP kamerası hakkında yeni bilgiler geldi!

Bunun yanı sıra kameranın 0.6µm piksel görüntü sunacağı da yine gelen bilgiler arasında. Bu rakam piyasadaki mevcut 200MP kamera sensörleri olan ISOCELL HP1 veya ISOCELL HP3 modüllerinden farklı olması ile dikkat çekiyor.

Galaxy S23 Ultra, kamera tasarımını S22 Ultra'dan devralacak. yeni amiral gemisi S21 Ultra'dan bu yana kullanılan 10MP periskop modülünü de kullanmaya devam edecek. Telefon hakkında diğer söylentiler arasında 5.000 mAh'lık batarya da bulunuyor. Ayrıca telefonun Qualcomm'un en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile birlikte geleceği de yapılan iddialar arasında.

Ancak Samsung'un yeni amiral gemisi telefonunun tanıtılmasına daha oldukça fazla süre bulunuyor. Önümüzdeki süreçte telefon hakkında yapılan yeni iddialar ile karşılaşabiliriz. Samsung Galaxy S23 Ultra tanıtılana kadar birçok yeni bilgiye ulaşmayı bekliyoruz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung S23 Ultra'nın 200 MP kamerası hakkında yeni bilgiler geldi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsung S23 Ultra'nın 200 MP kamerası hakkında yeni bilgiler geldi! - Son Dakika
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