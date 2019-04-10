Samsung Galaxy S9 Plus - Sizin Yorumunuz (Bilal Çelik)
32 dakika önce
Galaxy S4 kullanıcısı olarak cihazını Samsung Galaxy S9+ modeline yükselten Bilal Çelik, Sizin Yorumunuz serimizde Ersin'in yeni konuğu oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:48 Kaynak: Youtube
Galaxy S4 kullanıcısı olarak cihazını Samsung Galaxy
S9+ modeline yükselten Bilal Çelik, Sizin Yorumunuz serimizde Ersin'in yeni konuğu oluyor.
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