Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S9 Plus - Sizin Yorumunuz (Bilal Çelik)

Samsung Galaxy S9 Plus - Sizin Yorumunuz (Bilal Çelik)

32 dakika önce

Galaxy S4 kullanıcısı olarak cihazını Samsung Galaxy S9+ modeline yükselten Bilal Çelik, Sizin Yorumunuz serimizde Ersin'in yeni konuğu oluyor.

Galaxy S4 kullanıcısı olarak cihazını Samsung Galaxy S9+ modeline yükselten Bilal Çelik, Sizin Yorumunuz serimizde Ersin'in yeni konuğu oluyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:48 Kaynak: Youtube
Samsung Galaxy S9, Genel
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