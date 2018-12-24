Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy S9+ - Sizin Yorumunuz (Mert Çağlayan)

Samsung Galaxy S9+ - Sizin Yorumunuz (Mert Çağlayan)

1 saat önce

Sizin yorumunuzun son konuğu Samsung Galaxy S9+ kullanan Mert Çağlayan oldu.

Sizin yorumunuzun son konuğu Samsung Galaxy S9+ kullanan Mert Çağlayan oldu. Samsung Galaxy S3 ve Galaxy S6 kullanmış olan Mert, şimdi de Samsung Galaxy S9+ deneyimini bizlere anlatıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:20 Kaynak: Youtube

Çağlayan, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy, Genel
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