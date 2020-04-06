Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için hediye çeki veriyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için hediye çeki veriyor - Son Dakika Ekonomi

Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için hediye çeki veriyor

6 saat önce

Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için bin TL'ye varan hediye çeki veriyor.

Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için hediye çeki veriyor, System.String[]

Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için bin TL'ye varan hediye çeki veriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung vatandaşların evlerinde kalmalarının büyük önem taşıdığı bu dönemde Samsung da hayata geçirdiği kampanyalar ile evde zaman geçirmeyi daha keyifli hale getiriyor.

Samsung Online Mağaza (https://shop.samsung.com) üzerinde geçerli olan kampanyalar ile sunulan fırsatlar sayesinde Samsung'un öne çıkan kampanyalarından bazıları şu şekilde:

Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için bin TL'ye varan hediye çeki veriyor. 30 Nisan'a kadar geçerli olan kampanya kapsamında Samsung Online Mağaza üzerinden Galaxy S20 Ultra satın alanlara bin TL, Galaxy S20+ satın alanlara 700 TL, Galaxy S20 veya Galaxy Note10 Lite satın alanlara ise 500 TL değerinde hediye çekleri veriliyor.

Hediye çekleri yıl sonuna kadar geçerli olup online mağaza üzerinden mobil ve aksesuar kategorilerinde yapılacak diğer alışverişlerde geçerli olacak.

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de okullarda eğitime ara verilirken eğitim sürecinin kesintiye uğramaması için öğrenciler, uzaktan eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda online mağaza üzerinden Wi-Fi özellikli Samsung Galaxy tabletlerinden 31 Mayıs'a kadar satın alanlara eğitimleri için üç ay ücretsiz Okulistik İçerik Paketi hediye eden Samsung, buna ek olarak Eğitim İndirim Programı Kampanyası da başlattı.

Samsung Online Mağaza'ya edu.com.tr ve k12.com.tr uzantılı mail adresleri ile üye olmuş kullanıcılar için geçerli kampanya kapsamında nisan ayı boyunca Samsung Online Mağaza üzerinden satın alınacak seçili tablet ve giyilebilir ürünlerde yüzde 10'a varan indirimler yapılıyor.

Galaxy cihazlarınızda çevirim dışı ve arka planda oynatma seçenekleriyle sevdiğiniz videoları, dizileri ve filmleri reklamsız izlemek için 4 aya varan ücretsiz YouTube Premium üyelik fırsatından faydalanılabiliyor

5 Mart 2021 tarihine kadar geçerli olan teklif kapsamında Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy Z Flip sahipleri 4 Ay YouTube Premium; diğer Galaxy Cihaz sahipleri ise 2 Ay YouTube Premium sahibi oluyor.

Samsung Galaxy, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:52 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi         
17:32
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı         
17:24
95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı 95 yaşında koronavirüsü yendi, hastaneden oynayarak çıktı         
17:15
19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu         
17:12
Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Son dakika: Guardiola'nın annesi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi         
17:06
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular         
17:04
Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı! Pazarda sosyal mesafesiz, maskesiz alışveriş         
17:00
Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı Şarkıcı Linet'in, 90 kilo olduğu fotoğraflar ortaya çıktı         
16:52
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu         
16:45
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi         
16:41
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi         
16:41
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:39
'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım         
16:38
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi         
16:32
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı         
16:31
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim         
16:29
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi         
16:27
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi         
16:24
Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel Gary Lineker: Gol atmak, cinsel ilişkiye girmekten daha güzel         
16:22
Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor Eskişehirspor'a -6 ve 2 dönem transfer yasağı geliyor         
16:20
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi         
16:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı         
15:56
İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu İngiltere'nin en kalabalık ailesi 22. çocuğuna kavuştu         
15:54
Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli? Uzman Diyetisyen Nida Yıldız yanıtladı: Koronavirüse karşı hangi besinler tüketilmeli?         
15:50
Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman Ünlü sunucu Diletta Leotta, terasını ringe çevirdi! Sosyal medyayı sallayan antrenman         
15:32
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak         
15:28
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı         
15:18
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı         
15:14
G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor G.Saray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'yı Fortuna Sittard istiyor         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2020 18:14:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung, Galaxy serisi akıllı telefonları için hediye çeki veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]