Samsung Galaxy Tab S5e, Şimdiye Kadar Ki En İnce Tableti, Üstelik Bixby 2.0 Var!

Samsung
'un Şimdiye Kadar ki En İnce Tableti
Galaxy Tab S5e bazı çekici yazılım özelliklerine sahip. Yerleşik Bixby Özelliği Bunlardan Birisi.
Samsung'un sürpriz bir duyurusu vardı. Ancak beklenenin aksine yeni bir amiral gemisi telefon modeli değil. Bunun yerine şirket yeni bir ince tablet piyasaya sürüyor. Samsung Galaxy
Tab S5e.
Bu 10 inçlik Android 9 Pie kullanılan yeni cihaz sadece 5.1mm ve 400 gram ağırlığında. Bu Samsung'un bu incelikte yaptığı ilk cihaz. Buna ilave olarak Bixby 2.0 Özellikli ilk Tablet Olma Özelliğine de sahip.
Bixby 2.0 Özelliği sayesinde Samsung veya SmartThings cihazlarını sesli kontrol edebilirsiniz. DeX desteği, Süper AMOLED ekranı ve AKG tarafından ayarlanmış hoparlörleri ile Samsung Galaxy Tab S53 400 Dolara Satılacak.
Peki S5e modelin sonunda "e" Ne Anlama Geliyor.
"Essential" – Başındaki "e" ifadesi anlamına geliyor. Şirketin Tablet Serisinin tam ortasında duruyor. Her ne kadar ses getiren metal bir gövde ile gelse de Tab S5e şu anda 650 Dolar satış fiyatı ile satılan üretkenliğe odaklı Tab S4 modeli kadar üst düzey bir cihaz değil.
Tab S4 modelinde güçlü Qualcomm Snapdragon 835 mobil işlemci kullanılırken Tab S5e modelinde Snapdragon 670 mobil işlemci kullanılmış. Bu bir den çok işlemi aynı anda sorunsuzca yapabilen S4'e göre biraz daha geride demek.
Tab S4 ile Tab S5e arasındaki en temel fark nedir?
Muhtemelen akla gelen ilk soru bu olacak. Tab S5e premium kardeşine göre sıkıntılı bir özelliği var. Samsung S Pen Stylus desteklemiyor. Her iki tablette de klavyelere bağlanmak için pogo pinlerine sahip. Ancak kendisi ile gelmiyor. Ekstra 150 dolar ödemeniz veya üçüncü parti modelleri kullanmanız gerekecek.
Şirket bu tableti kullanıcıların daha çok film izlemek ve oyun oynamak için kullanmasını bekliyor. Bir anlamda telefon ekranlarından daha büyük tuval beklentileri olanlara hitap edecek. Tab S5e 2,560 X 1,600 piksel ekran ve dört hoparlör ile iyi bir multimedya deneyimi sunacak bu kesin. Ayrıca Samsung'un yerleşik Bixby 2.0 özelliği, Çağrı ve Mesaj sürekliliği ile ilgili özellikler onu daha akıllı bir cihaz haline getiriyor.
Tab S5e internete bağlı olduğu sürece "Bu Wi Fi
veya LTE olabilir", telefonunuzu evde veya kafede unutsanız bile bu çağrı ve mesaj sürekliliği özelliği çalışıyor.
Samsung Galaxy Tab S5e sahip olduğu 7.040 mAh'lik bataryası ile 14.5 saat pil ömrü vaat ediyor. 400 gram ağırlığını da göz önüne alırsanız iyi bir seyahat arkadaşı olabilir. WiFi olan modelleri 2019'un ikinci çeyreğinde satışa sunulmaya başlayabilir.