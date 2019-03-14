Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy Üç Yeni Modeliyle Turkcell Dünyasında

Samsung Galaxy Üç Yeni Modeliyle Turkcell Dünyasında

1 saat önce

İSTANBUL (AA) – Samsung yeni modelleri Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+ çok özel hediyelerle Turkcell'liler için satışa sunulacak.

Samsung Galaxy Üç Yeni Modeliyle Turkcell Dünyasında, System.String[]
İSTANBUL (AA) – Samsung yeni modelleri Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+ çok özel hediyelerle Turkcell'liler için satışa sunulacak.


Samsung'tan yapılan açıklamaya göre, Samsung Galaxy S10e, S10 ve S10+'ı turkcell.com.tr'den alanlar yeni Samsung Galaxy Buds Kablosuz Kulaklık hediye olarak sunulacak. Her model, peşin ya da Financell (Turkcell Finansman A.Ş) üzerinden 12, 24, 36 taksit imkanı ile satın alınabilecek.

Samsung Galaxy S10 ve S10+ ekran içi ultrasonik parmakizi okuyucu özelliği ile üst düzey seviyede bir güvenlik sunuyor. Aynı zamanda akıllı telefonların performansının ana koşulu olan RAM miktarı 8GB'a kadar yükseltilmiş performansla satışa sunulacak.

Üçlü seriden Samsung Galaxy S10'da ilk kez kullanılan üç arka kamera özelliği sunulacak. Samsung Galaxy S10+'da ise arkada 3 ve önde 2 olmak üzere toplam 5 kamera ile kullanıcının her anında yanında olmaya devam edip, çekim keyfini sürdürmeye devam edecek. Serinin düz ekran tasarımına sahip olan üyesi Galaxy S10e ise amiral gemisi özelliğine sahip.

Galaxy S10e, S10 ve S10+ yeni nesil işlemcileri ile 7 kat daha hızlı işlem gerçekleştirebiliyor. Bu sayede oyun severler kesintisiz bir deneyime kavuşacaklar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:35 Kaynak: AA

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Samsung Galaxy, Samsung, Ekonomi
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