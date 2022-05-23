Samsung Galaxy Watch 4 için müjdeyi verdi: Şimdi Apple düşünsün! - Son Dakika
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Samsung Galaxy Watch 4 için müjdeyi verdi: Şimdi Apple düşünsün!

23.05.2022 20:36
Samsung Galaxy Watch 4 için müjdeyi verdi: Şimdi Apple düşünsün!

Samsung tarafından geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy Watch 4 akıllı saat için beklenen Google Asistan desteği geldi.

Samsung, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü akıllı saati Galaxy Watch 4 içerisinde kendi yazılımı yerine Google ile birlikte geliştirdiği Wear OS'u kullandı. Fakat beklenenin aksine Apple Watch'da yer alan Siri'ye rakip olacak bir akıllı asistan ile birlikte gelmedi. Mevcut olan Bixby ise tüm ülkelerde desteklenmiyor. Fakat aradan geçen sürenin ardından Watch 4 için beklenen Google Asistan güncellemesi duyuruldu.

Galaxy Watch 4, Google Asistan desteğine kavuştu!

Bugün gelen güncelleme ile birlikte artık Galaxy Watch 4 akıllı saatlerde Google Asistan dönemi resmen başladı. Tabii Bixby'nin de hala cihaz içerisinde yer aldığını ve tıpkı akıllı telefon modellerinde olduğu gibi birlikte çalışacaklarını belirtelim.

Samsung'un 6 yıllık akıllı saatinde Wear OS çalıştırıldı

Öte yandan Google Asistan, Samsung ve Google'ın faaliyet gösterdiği neredeyse tüm ülkelerde çalıştığı için Bixby'ye pek ihtiyaç kalmayacak. Buna ülkemizin de dahil olduğunu belirtelim. Fakat sunulan destek yalnızca bundan ibaret değil.

<a class='keyword-sd' href='/samsung-galaxy/' title='Samsung Galaxy'>Samsung Galaxy</a> Watch 4 için müjdeyi verdi: Şimdi Apple düşünsün!

Samsung tarafından yapılan paylaşıma göre Google Play desteği sayesinde yalnızca Google Asistan değil, Google Maps, Google Pay ve YouTube Music gibi uygulamaları da artık akıllı saatinize kurup kullanabileceksiniz.

Buna ek olarak Google'ın da kendi Pixel Watch modelini tanıtmaya hazırlandığını söyleyelim. Hatta geçtiğimiz gün günlerde düzenlenen I/O etkinliğinde bir ön gösterim yapıldı. Fakat detaylı özelliklerinin tanıtımda gösterilmesi bekleniyor. Ancak ülkemize gelme ihtimalinin bir hayli düşük olduğunu belirtelim. Dolayısıyla WearOS deneyimini yaşamak isteyenlerin şimdilik Samsung'a yönelmesi gerekecek.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Pixel Watch önemli bir ilke imza atacak! Pixel Watch önemli bir ilke imza atacak!
Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Samsung Galaxy Watch 4 için müjdeyi verdi: Şimdi Apple düşünsün! - Son Dakika


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