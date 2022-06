Samsung Galaxy Watch 5'in renk seçenekleri ortaya çıktı!

Giyilebilir teknoloji alanında Galaxy Watch 4 ile önemli bir adım atan Samsung, akıllı saatin yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Akıllı saatin tanıtım tarihi yaklaşırken, Galaxy Watch 5 hakkında gün geçtikçe yeni bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'nun renk seçenekleri ve boyutları sızdırıldı.

Galaxy Watch 5'in boyutları ve renk seçenekleri sızdırıldı

Galaxy Watch 5 Serisi ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya devam ederken son bir sızıntı da Evan Blass'tan geldi. Paylaşılan görselde Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro'nun renkleri, boyutları ve kod adları ortaya kondu. Buan göre Samsung, Galaxy Watch 5'i "Heart" olarak adlandırırken Watch 5 Pro'yu ise "Project X" isimlendiriyor.

Galaxy Watch 5'in tasarımıyla ilgili bir garip açıklama!

Samsung'un yeni akıllı saati beklendiği gibi iki farklı boyutta satışa sunulacak. Ortaya çıkan listede Watch 5'in yanında bulunan Small ve Large ifadeleri saatlerin iki farklı boyutta olacağını kanıtlıyor. Bunun yanı sıra Galaxy Watch 5 Pro ise tek bir boyut ile sunulacak.

Thought you guys might find this interesting. pic.twitter.com/VTPqOVhPwo — Ev (@evleaks) June 16, 2022

Tüm bunların yanında saatlerin merakla beklenen renk seçenekleri de ortaya çıkmış oldu. Sızdırılan görsele göre Galaxy Watch 5 Pro, "Siyah Titanyum" ve "Gri Titanyum" olarak listelenen iki renk seçeneğiyle sunulacak. Bu renk seçenekleri safir cam ve titanyum gibi üst düzey malzemelerden üretileceği söylenen saat için oldukça uygun görünüyor.

Diğer yandan Samsung Galaxy Watch 5 ise farklı boyutlar için farklı renk seçeneklerine sahip olacak gibi görünüyor. Her iki seçenek de "Gümüş" ve "Grafit" renk ile satın alınabilecek. Ancak büyük ekranlı Watch 5 "safir" renk ile satın alınırken, küçük ekranlı seçenek ise "pembe altın" rengine sahip olacak. Samsung benzer bir politikayı Galaxy Watch 4'te "yeşil" ve "pembe altın" renklerinde izlemişti.

Galaxy Watch 5 Serisi renk seçenekleri

Galaxy Watch 5

Grafit

Gümüş

Safir (geniş ekranlı versiyon)

Pembe Altın (küçük ekranlı versiyon)

Galaxy Watch 5 Pro

Siyah Titanyum

Gri Titanyum

Sızdırılan görsele göre akıllı saatin renk seçenekleri bu şekilde. İlerleyen dönemde bu renk seçeneklerine yenileri eklenip eklenmeyeceğini ise hep beraber göreceğiz. Peki siz Samsung Galaxy Watch 5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.