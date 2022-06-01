Samsung, Galaxy Watch 5 Pro ile klasikleşmiş özelliğinden vazgeçiyor! - Son Dakika
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Samsung, Galaxy Watch 5 Pro ile klasikleşmiş özelliğinden vazgeçiyor!

01.06.2022 18:38
Samsung, Galaxy Watch 5 Pro ile klasikleşmiş özelliğinden vazgeçiyor!

Samsung, bu yıl içinde Galaxy Watch 5 Pro modelini duyurmaya hazırlanıyor. Şirket, bu modelde bazı yükseltmeler yapacak.

Akıllı saat dünyasının en büyük isimlerinden birisi olan Samsung'un bu yılın ikinci yarısında Galaxy Watch 5 Pro'yu tanıtması bekleniyor. İlk etapta planda gelmesi beklenmeyen Pro modeli, önemli özellikleri bünyesinde barındıracak. Model ile ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Galaxy Watch5 Pro'da döner çerçeveli menü devri bitiyor

Samsung, Galaxy Watch serisinde önemli değişiklikler yaparak ilerlemeye devam ediyor. Şirket seride, Galaxy Watch 4 serisi ile Tizen işletim sistemini bırakarak Wear OS'a geçmişti. Bu sefer de Pro serisinde yıllardır kendine özgün bir hal almış özelliğinden vazgeçiyor.

Akıllı saat pazarında lider belli oldu!

Watch serisi, menüler arasında kolay geçişe olanak sağlayan ikonik döner çerçeve özelliğine sahip. Son gelen bilgilere göre Samsung, bu özelliğinden vazgeçerek standart düzene dönecek. Ancak beğenilen özelliğinden neden vazgeçtiği henüz bilinmiyor.

Öte yandan daha önce elde edilen bilgilere göre model, titanyum gövde ve safir cam ile gelecek. Dayanıklılığın arttırılacağı model, akıllı telefon pazarında üst seviyelere oynayacak. Öte yandan uzun bir pil ömrü kullanıcıları bekliyor.

Galaxy Watch 4'ün 361mAh'lik bataryasını düşündüğümüzde 572mAh pil ile gelecek Watch 5 Pro, daha büyük bir tasarım olacağı yönünde bir algı oluşturuyor. Öte yandan gerçekleşmesi beklenen yükseltmeler, modelin fiyatında ciddi artışlara neden olabilir.

Samsung'un akıllı saat dünyasındaki yerini nasıl buluyorsunuz? Sizin favoriniz nedir? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

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Kaynak: Shiftdelete

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