Samsung Galaxy Watch Active Kutu Açılışı
1 saat önce
Samsung'un Galaxy S10 ailesiyle beraber tanıttığı yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch Active kutu açılışı ile karşınızdayız.
Samsung'un Galaxy S10 ailesiyle beraber tanıttığı yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch Active kutu açılışı ile karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:23 Kaynak: Youtube
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