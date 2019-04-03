Son Dakika Haberleri: Samsung Galaxy Watch Active Kutu Açılışı

Samsung Galaxy Watch Active Kutu Açılışı

1 saat önce

Samsung'un Galaxy S10 ailesiyle beraber tanıttığı yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch Active kutu açılışı ile karşınızdayız.

Samsung'un Galaxy S10 ailesiyle beraber tanıttığı yeni akıllı saati Samsung Galaxy Watch Active kutu açılışı ile karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:23 Kaynak: Youtube

Samsung, Samsung Galaxy, Genel
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