Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile katlanabilir telefonların kronik sorununu ortadan kaldırıyor! - Son Dakika
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Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile katlanabilir telefonların kronik sorununu ortadan kaldırıyor!

03.06.2022 22:38
Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile katlanabilir telefonların kronik sorununu ortadan kaldırıyor!

Samsung, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip 4 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Model ile kırışıklık sorunu düzeltiliyor.

Akıllı telefon dünyasında son yıllarda katlanabilir cihaz oldukça popüler hale geldi. Öyle ki birçok şirket, katlanabilir ürünlerini çıkarmak için çalışmalarını hızlandırıyor. Bu alandaki en önemli isimlerden birisi olan Samsung, Galaxy Z Flip 4 modeli üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Model ile ilgili sızıntı bilgiler gelmeye devam ediyor.

Samsung Galaxy Z Flip 4'te kırışıklık minimuma iniyor

Katlanabilir akıllı telefon almak isteyenlerin genel olarak aklına takılan sorunlardan birisi de katlama bölgesinde oluşan kırışıklıklar. Bu alalnda üretim yapan şirketlerin ilk ürünlerinde bu sorun oldukça dikkat çekmişti. Şirketler, bu sorunu gidermek adına çözüm arıyor.

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Samsung, birçok kullanıcının hoşuna gitmeyen bu sorunu yeni modelinde düzeltmeyi hedefliyor. IceUniverse kaynağına göre Samsung Galaxy Z Flip 4'te katlama bölgesindeki kırışıklık yok denecek kadar az olacak. Ek olarak kaynak,  "Çoğu insanın memnun olacağını düşünüyorum" diyerek konuyu ifade etti.

Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile katlanabilir telefonların kronik sorununu ortadan kaldırıyor!

Samsung Galaxy Z Flip 4'ün özellikleri

Samsung, Galaxy Z Fold4, işlemci kısmında henüz yeni tanıtılan Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setini barındırıyor. bir 3.19 GHz Cortex-X2, üç 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört 1.80 GHz Cortex-A510 çekirdeklerine sahip yonga seti, selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı vadediyor.

Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile katlanabilir telefonların kronik sorununu ortadan kaldırıyor!

Katlanabilir akıllı telefon, 6.7 inç Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan Super AMOLED panelle gelecek. 25W destekli 3,700 mAh'lik bir batarya ile gelecek Galaxy Z Flip 4, Android 12 tabanlı One UI 4.1.1 arayüzü ile kutudan çıkış yapacak.

Katlanabilir akıllı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, kırışıklık sorununu yok edebilir mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Samsung, Galaxy Z Flip 4 ile katlanabilir telefonların kronik sorununu ortadan kaldırıyor! - Son Dakika

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