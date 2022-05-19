Samsung Galaxy Z Flip 4, performans testinde! - Son Dakika
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Samsung Galaxy Z Flip 4, performans testinde!

19.05.2022 16:36
Samsung Galaxy Z Flip 4, performans testinde!

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy Z Flip 4 cihazı, performans kıyaslama sitesi Geekbench'te görüldü.

Samsung, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında tanıttığı Galaxy Z Flip 3 katlanabilir akıllı telefonunun devamı niteliğindeki Galaxy Z Flip 4 üzerinde çalışıyor. Bu yıl da aynı tarihte duyurulması beklenen cihazla alakalı birçok detay şimdiden sızdırılmış durumda.

Edinilen bilgiye göre Galaxy Z Flip 4, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 1+ işlemcisinden güç alacak. Sızdırılan patent bilgileri ve prototiplerden yola çıkarak telefonun 3.700 mAh bataryaya sahip olabileceği söyleniyor. Diğer yandan cihazın aldığı sertifikalarda ise 3.400 mAh bataryayla piyasaya çıkacağı öne sürülüyor.

Samsung Galaxy Z Flip 4 işlemcisi Geekbench'te

Bu konuda belirsizlik hala devam ederken, Galaxy Z Flip 4 popüler performans kıyaslama platformu Geekbench'e uğradı. Böylelikle SM-F721U model numaralı sürümün RAM kapasitesi ve işlemcisinin çekirdek performansı dahil çoğu özelliği ortaya çıkmış oldu.

Samsung'un 6 yıllık akıllı saatinde Wear OS çalıştı

1 adet 3,19 GHz hızında çalışan Cortex-X2, 3 adet 2,75 GHz hızında çalışan Cortex-A710 ve 4 adet 1,8 GHz hızında çalışan Cortex-A510 olmak üzere 8 çekirdekli bir yapıya sahip olan "Taro" kod adlı Snapdragon 8 Gen 1 Plus; Galaxy Z Flip 4'te çalışırken tekli çekirdekte 1277, çoklu çekirdekte ise 3642 puan aldı.

Samsung Galaxy Z Flip 4, performans testinde!

8 GB RAM kapasitesine sahip olan katlanabilir akıllı telefonun Android 12 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor. Ancak tabii ki, geçtiğimiz günlerdeki Google etkinliğinde duyurulan Android 13 sürümüne de kavuşacak.

Android güncellemeleri konusunda en başarılı markalardan biri olan Samsung, geçtiğimiz aylarda önemli bir karara imza atarak 4 yıl işletim sistemi, 5 yıl da güvenlik güncellemesi taahhüdünde bulunmuştu. Bu karar Galaxy S21 serisi, Galaxy S22/ Tab S8 serisi ve Galaxy Z Fold3/Z Flip3 modellerini dahi kapsıyor.

Sızıntılara göre Galaxy Z Flip 4, selefi Galaxy Z Flip 3'e benzer bir tasarımla gelecek. Daha büyük bir dış panel, 120Hz katlanabilir ekran, daha ince bir gövde, 25W hızlı şarj destekli 3.700mAh pil, stereo hoparlörler, yana monte parmak izi okuyucu ve IPX8 sertifikası telefonun öne çıkan özelliklerinin başında geliyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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