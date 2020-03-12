Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta - Son Dakika Ekonomi

Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta

6 saat önce

Samsung'un tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Türkiye dahil bir çok ülkede adeta yok satan yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için 93 mağazada satışa başlandı.

Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta, System.String[]

Samsung'un tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Türkiye dahil bir çok ülkede adeta yok satan yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için 93 mağazada satışa başlandı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung'un dünyada büyük ses getiren yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip, satışa çıkmadan ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, İngiltere, İspanya, Kore, Rusya, Singapur ve bir çok ülkede online siparişlerle tükenmişti. Türkiye'de de 6 Mart itibarıyla mağazalarda satışa çıkar çıkmaz telefonun sipariş stokları tüketicilerin yoğun ilgisi sebebiyle saatler içerisinde tükenmişti.

Büyük talep gören Galaxy Z Flip daha önce seçili 10 mağazada tüketicilerin beğenisine sunulmuştu, Samsung'tan sevindiren haber geldi ve artık tüketiciler seçili 93 mağazada Galaxy Z Flip'i görüp deneyimleme fırsatını yakalayacak ve dilerlerse mağazalardan satın alabilecekler. Parlak Siyah ve Parlak Mor renk seçenekleri ile Türkiye'de satışa sunulan telefonun KDV dahil tavsiye edilen satış fiyatı 14 bin 449 TL olarak belirlendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti AB, Yunan adalarındaki mültecilere teklif sunmaya hazırlanıyor: 2 bin euro verelim, evinize gidin

Son Dakika Haberleri
18:28 Ticaret Bakanlığından 81 ilde eş zamanlı "haksız fiyat artışı" denetimi
18:26 Piyasalarda gün sonu
18:24 Borsa günü sert düşüşle tamamladı
18:19 BIST100 yüzde 7.26 düştü, dolar 6.30 lirayı gördü
18:16 Borsa, günü düşüşle tamamladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:47:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsung Galaxy Z Flip, Türkiye'de 93 mağazada satışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]