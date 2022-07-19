Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün görüntüleri sızdırıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün görüntüleri sızdırıldı!

19.07.2022 19:00
Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün görüntüleri sızdırıldı!

Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefonları için son viraja girdi. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 görselleri ortaya çıktı.

Akıllı telefon dünyasındaki kıyasıya rekabet, katlanabilir alanında da artarak devam ediyor. Bu alanın en büyük oyuncularından birisi olan Samsung, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modelleri için gün sayıyor. Son olarak modellerin tasarımları sızdırıldı.

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün sızdırılan görselleri

Teknoloji devi Samsung, iddialara göre 10 Ağustos tarihinde Samsung Unfold Your World isimli bir tanıtım etkinliği düzenleyerek Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 modellerini tanıtacak. Elde ettiği güvenli bilgilerle bilinen Evan Blass ve 91mobiles, katlanabilir akıllı telefonların görüntülerini elde etti.

Samsung Galaxy S22 FE'nin kaderi belli oldu!

Elde edilen görüntülerde modellerin her açıdan görüntüsü yer almıyor Ancak Galaxy Z Fold 4'ün üç farklı renkte, Galaxy Z Flip 4'ün ise dört farklı renkte geleceği görsellerden anlaşılıyor. Öte yandan akıllı telefonların özellikleri de sızdırılan bilgiler ışığında şekillenmeye başladı.

Yeni Galaxy Z Fold modelinin Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle tanıtılacağı birçok kaynak tarafından aktarıldı. İşlemcide 1 adet 3.19GHz hızında çalışan Cortex-X2, 3 adet 2.75GHz hızında çalışan Cortex-A710 ve 4 adet 1.80GHz hızında çalışan Cortex- A510 çekirdeği bulunuyor. Ayrıca TSMC'ye ait 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide Adreno grafik arabirimi mevcut.

Modelinin her iki ekranında da Dynamic AMOLED 2X kullanılacağı belirtilirken cihazın ana ekranı 7.6 inç boyuta ve QXGA Plus çözünürlüğe sahip olacağı söylendi. Cihaz üçlü bir kamera dizilimine sahip. 50 megapiksel kameraya 2 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 12 telefoto lens eşlik edecek.

Galaxy Z Flip 4 de Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciyle tanıtılacak. Üçlü kamera dizilimi 12 megapiksellik sensörlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca 10 megapiksellik özçekim kamerası bulunuyor. Model, Dynamic AMOLED 2X ekran kullanırken 3700 mAh pille destekleniyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

YORUMLAR
500
Samsung'un bütçe dostu 5G telefonuna izin çıktı! Samsung'un bütçe dostu 5G telefonuna izin çıktı! Samsung imzalı yeni uygulama ile kötü fotoğraflara son! Samsung imzalı yeni uygulama ile kötü fotoğraflara son!
Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün görüntüleri sızdırıldı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
18:58 CHP'nin Kırşehir İl teşkilatında çıkan kavga ortalığı karıştı! Saldırıda bulunan şahsın partiden ihracı talep ediliyor
18:55 Tuttuğu balığı zar zor taşıdı! Edirne'de bir balıkçı 40 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
18:38 Ataşehir'de insanlığa sığmayan görüntüler! Görme engelli vatandaş tekme tokat dövüldü
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
18:08 Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular
18:05 Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı
18:00 Bakan Soylu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katılamadı
17:59 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 19:09:36. #1.13#
SON DAKİKA: Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4'ün görüntüleri sızdırıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement