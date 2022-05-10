Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün bazı özellikleri belli oldu! - Son Dakika
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Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün bazı özellikleri belli oldu!

10.05.2022 10:26
Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün bazı özellikleri belli oldu!

Samsung'un bu yıl piyasaya süreceği katlanabilir telefon modelleri Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 özellikleri belli oldu.

Küresel akıllı telefon piyasasında katlanır cihazlara olan ilgi giderek artıyor. Üreticiler tarafından satışa sunulan model sayısı arttıkça da rekabetin güçlendiğini görüyoruz. Son olarak Huawei, OPPO, Vivo ve Xiaomi bu konuda bazı adımlar attı. Fakat Samsung, 4. nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. İşte Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 özellikleri…

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Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 sızdırılan özellikleri

Samsung, katlanabilir modellerini akıllı piyasasına kabul ettirmeyi başardı. İlk çıkan modeller gerek bazı yapısal kusurları gerekse de tüketicinin önyargısı sebebiyle az sattı. Fakat açıklanan verilere baktığımızda talebin giderek arttığını görüyoruz.

<a class='keyword-sd' href='/samsung-galaxy/' title='Samsung Galaxy'>Samsung Galaxy</a> Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün bazı özellikleri belli oldu!

Zira geçtiğimiz senenin ve bu yılın ilk çeyrek verilerine baktığımızda tüm dünyada artan bir trend olduğunu görüyoruz. Örneğin, Samsung'un geçen yıl sattığı 300 milyon akıllı telefonun yalnızca yüzde 10'unu S serisi oluşturuyordu. Katlanabilir modeller ise S serisinin bunun 5'te 1'i kadar talep gördü.

Fakat bu yılın ilk çeyreğinde bu oran 3'te 1'e kadar yükseldi. Yıl sonuna kadar da yeni Z Fold 4 ve Z Flip 4 gibi birlikte toplamda 10 milyona yakın bir satış rekoru kırması bekleniyor. Tabii pazar payını katlanabilir modeller üzerinde çalışan rakiplerine kaptırmazsa.

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün bazı özellikleri belli oldu!

Peki Samsung'un bu kadar güvendiği Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 hangi özellikleri kullanıcılara hitap edecek? Bu konu hakkında henüz bir kesinlik olmasa da geçtiğimiz modellerdeki sızıntıları doğru çıkan kaynaklar bugün yeni verileri paylaştı.

İddiaya göre Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3'e kıyasla biraz daha geniş fakat kısa bir yapıya sahip olacak. Hatta iç ekranının 23: 9 oranında olacağı söyleniyor. Z Fold 3'te iç ekran 24.5: 9 şeklinde bir formata sahipti. Ayrıca kapakta yer alan ekranının da eski 5: 4'e kıyasla büyüyerek 6: 5 oranına ulaşacağı belirtiliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4'ün bazı özellikleri belli oldu!

Buna ek olarak, ortaya çıkan patent ve prototip sızıntılarına göre Galaxy Z Flip 4'ün 3.700 mAh bataryaya sahip olabileceği söyleniyor. Fakat şu ana kadar alınan sertifikaların hepsi 3.400 mAh olacağı yönünde. Ayrıca Galaxy Z Fold 4'ün pil kapasitesi, 4.400 mAh ile önceki modele yakın olacak.

Öte yandan her iki katlanabilir telefon da 25W hızlı şarj, hızlı kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj özelliklerine sahip olacak. Ayrıca Galaxy Z Flip 4 ve Galaxy Z Fold 4, daha iyi kameralar ile birlikte gelecek. Örneğin Z Fold 4, 108MP ana kamera ve 3x optik zoom lense sahip olacak. Ayrıca her içi modelin de Snapdragon 8 Gen 1+ kullanacağını söyleyelim.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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