Son Dakika Haberleri: Samsung Gear S3 Saatleri, Tizen 4.0 Güncellemesini Alıyor

Samsung Gear S3 Saatleri, Tizen 4.0 Güncellemesini Alıyor

1 saat önce

Samsung Gear S3 Classic ve Frontier saatleri, Tizen 4.0 güncellemesini alıyor.

Samsung Gear S3 Saatleri, Tizen 4.0 Güncellemesini Alıyor, System.String[]
Verizon, Gear S3 Classic ve Gear S3 Frontier saatlerinin LTE türleri için Tizen 4.0 güncellemesini yayınlıyor. Güncelleme, geliştirmelerin yanı sıra bazı yeni özellikleri de beraberinde getirecek. Gear S3 Classic için gelen paketin sürüm numarası R775VVRU1CRL8 iken Frontier modelindeki sürüm numarası ise R765VVRU1CRL8.




Değişiklik günlüğünde yer alan yenilikler ise şu şekilde oldu:



Gear S3, çerçeveyi çevirerek açılabilecek


MMS'ler, bildirimler aracılığıyla görülebilecek


Cevap yazdığınızda mesaj geçmişi görüntülenecek


Yeni emojiler eklendi


Arama sırasında başka uygulamalar ve özellikler kullanılabilecek


Çerçeveler artık cihazda gezinmek ve yazıları büyütmek için kullanılabilecek


Samsung Health ve SmartThings gibi uygulamalar Sesli Asistan aracılığıyla kullanılabilecek



Yaklaşık 300 MB değerindeki güncellemeyi saate aktarmanın uzun sürdüğü kullanıcılar tarafından belirtildi. Bu sebeple siz de Samsung Gear S3 kullanıcısıysanız ve güncellemeyi indirmeyi düşünüyorsanız boş bir zaman oluşturmanızı öneririz.




Güncellemeyi kontrol etmek için Galaxy Wear uygulamasını kontrol edebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:15 

Samsung, Teknoloji
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