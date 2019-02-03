Samsung Gear S3 Saatleri, Tizen 4.0 Güncellemesini Alıyor

Verizon, Gear S3 Classic ve Gear S3 Frontier saatlerinin LTE türleri için Tizen 4.0 güncellemesini yayınlıyor. Güncelleme, geliştirmelerin yanı sıra bazı yeni özellikleri de beraberinde getirecek. Gear S3 Classic için gelen paketin sürüm numarası R775VVRU1CRL8 iken Frontier modelindeki sürüm numarası ise R765VVRU1CRL8.
Değişiklik günlüğünde yer alan yenilikler ise şu şekilde oldu:
Gear S3, çerçeveyi çevirerek açılabilecek
MMS'ler, bildirimler aracılığıyla görülebilecek
Cevap yazdığınızda mesaj geçmişi görüntülenecek
Yeni emojiler eklendi
Arama sırasında başka uygulamalar ve özellikler kullanılabilecek
Çerçeveler artık cihazda gezinmek ve yazıları büyütmek için kullanılabilecek Samsung
Health ve SmartThings gibi uygulamalar Sesli Asistan aracılığıyla kullanılabilecek
Yaklaşık 300 MB değerindeki güncellemeyi saate aktarmanın uzun sürdüğü kullanıcılar tarafından belirtildi. Bu sebeple siz de Samsung Gear S3 kullanıcısıysanız ve güncellemeyi indirmeyi düşünüyorsanız boş bir zaman oluşturmanızı öneririz.
Güncellemeyi kontrol etmek için Galaxy Wear uygulamasını kontrol edebilirsiniz.