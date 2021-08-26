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Samsung giyilebilir cihazlar için geliştirdiği işlemci Exynos W920'yi tanıttı - Son Dakika

Samsung giyilebilir cihazlar için geliştirdiği işlemci Exynos W920'yi tanıttı

26.08.2021 12:42
Samsung giyilebilir cihazlar için geliştirdiği işlemci Exynos W920'yi tanıttı, System.String[]

Samsung Electronics, giyilebilir cihazlar için geliştirdiği, şimdiye kadar üretilen en küçük form faktörüne sahip en yeni işlemcisi Exynos W920'yi tanıttı.

Samsung Electronics, giyilebilir cihazlar için geliştirdiği, şimdiye kadar üretilen en küçük form faktörüne sahip en yeni işlemcisi Exynos W920'yi tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yüksek performans ve verimlilik sunan yeni işlemci, aynı zamanda gelişmiş 5 nanometrelik ekstrem ultraviyole işlemci özelliği ile sektörde bir ilki gerçekleştiriyor.

Exynos W920 çift Arm Cortex-A55 çekirdeği ile yüksek performansın yanı sıra enerji tasarrufu da sunuyor.

Arm Mali-G68 GPU ise bir önceki modele kıyasla yüzde 20 daha iyi bir CPU performansı ile 10 kat daha iyi grafik performansı sağlıyor.

İyileştirilmiş çekirdekleri ve performansı sayesinde özellikle giyilebilir cihaz ekranlarında uygulamaların daha hızlı açılmasını sağlayan Exynos W920 qHD (960×540), daha etkileşimli ve göz alıcı üç boyutlu grafiklere sahip bir kullanıcı arayüzü sunuyor.

En yeni özelliklere ve genişletmelere sahip olan Exynos W920, Fan-Out Panel Level Packaging (FO-PLP), yani "Panel Tipi Çıkış Yelpazesi Devre Paketi" ile şimdiye kadar giyilebilir cihazlar için kullanılan en küçük boyutlu işlemci olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde Exynos W920, güç yönetimi IC (PMIC), LPDDR4 ve gömülü multimedya kartı (eMMC) aynı pakette SiP-ePoP konfigürasyonuyla kullanılıyor.

İşlemcinin bu sayede elde edilen kompakt boyutuyla akıllı saatlerde daha büyük piller kullanılabiliyor veya daha şık ve ince bir tasarım elde edilebiliyor.

Saatin kaç olduğuna, bildirimlere, çağrı geçmişine ve diğer unsurlara saati uykudan uyandırmaya gerek kalmadan zahmetsizce bakılabilmesini sağlayan Sürekli Açık Ekran (AOD) özelliği, giyilebilir cihazlar ve özellikle akıllı saatler için yaygın olarak tercih ediliyor.

W920 işlemci de ana CPU'yu çalıştırmak yerine, düşük güç tüketen özel ekran işlemcisi Cortex-M55'i etkinleştirerek bir önceki Exynos modeline kıyasla AOD modunda ekran güç tüketimini azaltıyor.

Exynos W920 ayrıca, açık havadaki egzersizlerde hızı, mesafeyi ve yüksekliği takip edebilen (GNSS) L1 Küresel Navigasyon Uydu Sistemi'ne de sahip bulunuyor.

Samsung'un Google iş birliği ile oluşturduğu yeni birleşik giyilebilir platformunu da destekleyen Exynos W920 işlemci, ilk olarak yakında piyasaya sunulacak olan Galaxy Watch modelinde kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Sistem LSI Pazarlama Birimi Başkan Yardımcısı Harry Cho, "Akıllı saatler ve giyilebilir cihazlar artık yalnızca gösterişli birer eşya değil. Akıllı saatler zinde, güvende ve güncel kalabilmemiz için yaşam tarzlarımızın bir parçası haline geldi. Exynos W920 işlemci sayesinde ileride geliştireceğimiz giyilebilir cihazlar, görsel anlamda cazip kullanıcı ara yüzüne sahip uygulamaları çalıştırırken daha hassas bir kullanıcı deneyimi de sunacak." ifadelerini kullandı.

Samsung, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung giyilebilir cihazlar için geliştirdiği işlemci Exynos W920'yi tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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