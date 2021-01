Samsung Health'e "Group Challenge" özelliği eklendi

Samsung Electronics, Samsung Health uygulamasına "Group Challenge" (Grup Yarışması) özelliğini eklediğini duyurdu.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, Group Challenge özellik sayesinde, en fazla 10 kişinin katılımı ile yarışmalar düzenleyebilir, en fazla spor yapanın ya da en hızlı kimin olduğunu görmek için kozlar paylaşılabiliyor.

Samsung Health uygulamasında yer alacak "Together" (Birlikte) bölümü altında bir meydan okuma başlatılarak, belirli bir sürede en fazla adımı kimin atacağını veya belli bir adım sayısına ilk kimin ulaşacağı görebilecek. Bir meydan okumayı oluşturulduktan sonra 9'a kadar kişi, Samsung Health kullanıcısı olmasalar dahi davet edilebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil Telekomünikasyon Bölümü Sağlık Ekibi Başkanı TaeJong Jay Yang, "Temposu hız kesmeyen dünyamızda, özellikle de bu son dönemde, sağlıklı bir yaşam sürmek her zaman kolay olmuyor. Bu nedenle Samsung Health uygulamamızı sürekli olarak geliştiriyor, kullanıcılara her yerde ve her zaman daha sağlıklı kalabilmeleri için daha fazla özellik sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsung Health uygulamasındaki Challenge özelliğini kullananlar ortalama olarak diğer Samsung Health kullanıcılarından yüzde 22 daha fazla adım atıyor. Bu da motivasyonun ve rekabetin sağlık hedeflerinize ulaşmada çok önemli faktörler arasında olduğunu gösteriyor.

Bu kapsamda, Samsung sağlıklı ve zinde kalırken aynı zamanda eğlenmenizi de sağlayacak özellikler ve imkanları uygulamaya dahil etmeye devam ediyor.

Öte yandan, Global Challenge özellikle dünyanın her yerindeki Samsung Health kullanıcıları aylık adım sayma yarışmasına katılabiliyor.

2012 yılında basit bir zindelik takibi uygulaması olarak sunulan Samsung Health, zaman içinde sanal egzersizlerden, bilinçli farkındalık (mindfulness) videolarına, uyku takibinden kalp atışı ve tansiyon izlemeye kadar birçok özelliğin eklenmesiyle kapsamlı bir sağlık, iyi oluş ve zindelik platformu haline geldi.

Samsung Health uygulaması 2020 yılında 200 milyon kişi tarafından kullanıldı. Yalnızca geçen yıl, Samsung Health kullanıcıları yaklaşık 3 milyar kalori yaktı ve toplam 78 trilyon adım attı.