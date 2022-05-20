Samsung hızını artırdı: Bir modele daha Android 12 güncellemesi!

Akıllı telefon üreticileri, Google'ın geçtiğimiz hafta Android 13'ü tanıtmasıyla güncelleme çalışmalarını hızlandırdı. Samsung da henüz beta sürecindeki bu yeni sürümü kendi yazılımına entegre etmek için mesaiye başladı. Öte yandan mevcut sürümlerin dağıtımı sürüyor. Son olarak bir model daha Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi aldı.

Android 12 güncellemesi, Samsung Galaxy A41 için yayında

Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi, Android 12 güncellemesi, Samsung Galaxy A41 için yayında. A415FXXU1DVDB yapı numarasıyla gelen sürüm, Nisan 2022 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor.

Android 12 tabanlı MIUI 13 bir modele daha geliyor!

Ancak burada ufak bir sorun olduğunu belirtmekte fayda var. Zira güncelleme, şimdilik sadece Rusya'yı kapsıyor. Rusya'da yaşıyorsanız Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna basarak telefonunuzu Android 12'ye yükseltebilirsiniz. Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

One UI 4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Telefonunuzdan Ayarlar'a girin.

Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.

İndir ve Yükle'ye tıklayın.

Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir'i tıklayın.

Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.

Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.

Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.

Android 12 tabanlı One UI 4.1 alan ve alması beklenen modeller ise şöyle;

Galaxy S serisi

Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S21+ (LTE/5G)

Galaxy S21 (LTE/5G)

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy S20+ (LTE/5G)

Galaxy S20 (LTE/5G)

Galaxy S20 FE (LTE/5G)

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note serisi

Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)

Galaxy Note 20 (LTE/5G)

Galaxy Note 10+ (LTE/5G)

Galaxy Note 10 (LTE/5G)

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z serisi

Galaxy Fold (LTE/ 5G)

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s

Galaxy A72

Galaxy A90 5G

Galaxy A01

Galaxy A11

Galaxy A31

Galaxy A41

Galaxy A21

Galaxy A21s

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A02

Galaxy A02s

Galaxy A03s

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy M serisi

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M02s

Galaxy M02

Galaxy M21

Galaxy M21s

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M31 Prime Edition

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M51

Galaxy M31s

Galaxy M52 5G

Galaxy F serisi

Galaxy F41

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F02s

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy Xcover serisi

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 (LTE/5G)

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab A 8.4

Galaxy Tab A7

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab Active 3

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un One UI 4.1 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.