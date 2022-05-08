Samsung için rakip: Motorola Razr 3 hakkında ilk bilgiler geldi - Son Dakika

Teknoloji devi Motorola, kısa süre önce yeni bir katlanabilir akıllı telefon geliştirdiği iddialarını kabul etmişti. Samsung'un Galaxy Z Flip 3 katlanabilir telefonuna tasarım olarak yakın olacak cihazın bazı teknik özellikleri de belli olmaya başladı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Motorola Edge 30 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola Razr 3 için gelen ilk bilgiler!

Motorola Razr 3, gücünü 4 nanometre fabrikasyon sürecinden geçen Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisinden alacak. İşlemci; bir adet 3GHz hızında Cortex-X2, üç adet 2.5 GHz hızında Cortex-A710 ve dört adet Cortex-1.81 GHz çekirdeklerine sahip. Ek olarak grafik ihtiyacını da Adreno 730 ile sağlıyor.

Akıllı telefon, ortaya çıkan sızıntılara göre Full HD Plus ekran sahip olacak. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana kamera ve 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ek olarak bir de 32 Megapiksel özçekim kamerasına sahip olacak.

Motorola Razr 3 ortaya çıkan ilk bilgilere göre 8GB/12GB RAM ve 256GB/512GB dahili depolama seçenekleriyle karşımıza çıkacak. Ayrıca akıllı telefon Quart Black ve Tranquil Blue adlı renk seçenekleriyle sunulacak. Telefonun önümüzde Temmuz ya da Ağustos aylarına yüksek bir fiyat etiketiyle pazara çıkması bekleniyor. Fakat şunu belirtmemiz gerekiyor ki Motorola, ürünlerini ülkemizde satışa çıkarmıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce telefonla ilgili gelen ilk bilgiler nasıl ve ülkemize gelse alır mısınız? Düşüncelerinizi Yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da belirtebilirsiniz.