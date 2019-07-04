Samsung iki ay önce geri çektiği katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u yeniden piyasaya sürecek

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un katlanabilir telefonunda yaşanan arızaları iki aylık süreçte giderdiği ve yakın bir zamanda piyasaya süreceği açıklandı.Güney Koreli firma ekranı katlanabilir Galaxy Fold modelini ilk olarak 26 Nisan'da piyasaya sürmüş, ön sipariş aldığı telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle söz konusu modeli geri çekmişti.