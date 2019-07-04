Son Dakika Haberleri: Samsung iki ay önce geri çektiği katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u yeniden piyasaya sürecek
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Samsung iki ay önce geri çektiği katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u yeniden piyasaya sürecek

1 saat önce

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un katlanabilir telefonunda yaşanan arızaları iki aylık süreçte giderdiği ve yakın bir zamanda piyasaya süreceği açıklandı. Galaxy Fold modeli nisan ayında tanıtılmış ancak ekranında yaşanan sorun nedeniyle ön siparişleri iptal edilmişti.

Samsung iki ay önce geri çektiği katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u yeniden piyasaya sürecek, System.String[]
Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Samsung'un katlanabilir telefonunda yaşanan arızaları iki aylık süreçte giderdiği ve yakın bir zamanda piyasaya süreceği açıklandı.

Güney Koreli firma ekranı katlanabilir Galaxy Fold modelini ilk olarak 26 Nisan'da piyasaya sürmüş, ön sipariş aldığı telefonun ekranında yaşanan sorunlar nedeniyle söz konusu modeli geri çekmişti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:37 
Samsung, Dünya
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