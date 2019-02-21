Samsung ile Galaxy Fold Katlanabilir Telefonu Konuştuk | Anıl Öztekin Röportajı
34 dakika önce
Samsung ile Galaxy Fold Katlanabilir Telefonu Konuştuk | Anıl Öztekin Röportajı.
Samsung
ile Galaxy Fold Katlanabilir Telefonu Konuştuk | Anıl Öztekin Röportajı
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:49 Kaynak: Youtube
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