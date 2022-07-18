Samsung imzalı yeni uygulama ile kötü fotoğraflara son! - Son Dakika
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Samsung imzalı yeni uygulama ile kötü fotoğraflara son!

18.07.2022 17:00
Samsung imzalı yeni uygulama ile kötü fotoğraflara son!

Samsung, Galaxy Store üzerinden indirilebilen yapay zeka destekli resmi bir fotoğraf düzenleme uygulaması yayınladı.

Samsung şimdiye kadar fotoğraf kalitesini arttırmak için kamera uygulaması içinde geliştirdiği yapay zekayı kullanıyordu. Koreli üretici bu anlamda izlediği yolu değiştirerek yapay zeka destekli resmi bir fotoğraf düzenleme uygulaması yayınladı.

Samsung Galaxy Enhance-X fotoğrafları düzenlemeye olanak sağlıyor

Yepyeni Galaxy Enhance-X, yapay zeka aracılığıyla tek bir dokunuşla fotoğrafları geliştirmeye yardımcı oluyor. Hali hazırda Adobe Lightroom, Picsart ve Snapseed gibi benzer işlevlere sahip uygulamalar mevcut. Samsung Galaxy Enhance-X de benzer özellikleri vadediyor.

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Yeni uygulama ölçeklendirme, karanlık görüntüleri aydınlatma, bulanık görüntüleri düzeltme ve hareli desenleri ortadan kaldırma konularında kullanıcısına yardımcı oluyor. İyileştirilen fotoğraflar orijinaliyle birlikte JPEG formatında Galaxy Enhancer-X uygulaması üzerinde saklanacak.

Samsung imzalı yeni uygulama ile kötü fotoğraflara son!

Yeni uygulama 7 Temmuz 2022 tarihi ile birlikte Galaxy Store'daki yerini aldı. Uygulamanın arayüzü oldukça basit ve kullanışlı bir tasarıma sahip. Böylelikle uygulamanın kullanımının oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung'un Galaxy Enhance-X uygulaması, Android 10 veya üstündeki tüm Galaxy akıllı telefonlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor. Fotoğraf uygulaması amiral gemisi Galaxy Z serisi telefonlar, Galaxy S ve Galaxy Note dışında, One UI 2.5, 3.0, 4.0 ve 4.5 ile birlikte çalışan markanın tüm akıllı telefonlarında kendisine yer buluyor.

Samsung imzalı yeni uygulama ile kötü fotoğraflara son!

Bu uygulamanın Samsung kullanıcıları için oldukça iyi bir seçenek olabilir. Bu sayede kullanıcılar fotoğraflarını düzenlemek için üçüncü taraf uygulamasına gerek duymayacaklar. Uygulamayı ise buradan indirebilirsiniz.

Peki siz Samsung'un fotoğraf düzenleme uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung imzalı yeni uygulama ile kötü fotoğraflara son! - Son Dakika

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