Samsung İnovasyon Kampüsü eğitime başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsung İnovasyon Kampüsü eğitime başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Samsung İnovasyon Kampüsü eğitime başlıyor

6 saat önce

Samsung'un UNDP, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı'yla birlikte hayata geçirdiği Samsung İnovasyon Kampüsü, nesnelerin internetinin kapsamlı şekilde ele alınacağı ilk eğitimine başlıyor.

Samsung İnovasyon Kampüsü eğitime başlıyor, System.String[]

Samsung'un UNDP, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı'yla birlikte hayata geçirdiği Samsung İnovasyon Kampüsü, nesnelerin internetinin kapsamlı şekilde ele alınacağı ilk eğitimine başlıyor.

Ücretsiz eğitim programına katılan öğrencilerin uluslararası geçerliliği olan sertifika alabileceği eğitim programı için son başvuru tarihi 9 Şubat 2020 .

Samsung Electronics, yeni küresel kurumsal vatandaşlık vizyonu kapsamında UNDP, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğiyle Samsung İnovasyon Kampüsü'nü hayata geçirdi. Burada verilecek eğitimler, gençlere geleceklerini şekillendirecek teknolojiler hakkında pratik bir anlayış sunarak geleceğe dönük becerilerle donatılmış bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyor.

Dünya genelinde geleceğin becerileriyle donatılmış sorun çözücüleri yetiştirme misyonuyla hareket edilen eğitim programı çerçevesinde yeni yetenekler yetiştirilerek dünyanın kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümesini zenginleştirmeye katkı sağlanması hedefleniyor.

18 - 25 yaş aralığındaki gençleri kritik ve teknik becerilerle donatmayı hedefleyen eğitim programının ilk konusu nesnelerin interneti olacak. Seçme aşamasında öğrenciler, temel STEM bilgisine sahip olma, programlama bilgisine sahip olma, programlama deneyimine sahip olma, bir programa ilgi duyma ve bir kariyer hedefine sahip olma şeklinde beş temel kriter üzerinden değerlendirilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa kampüsünde İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı uzmanlarınca koordine edilecek eğitimler 240 saat sürecek.

Eğitimlerin 160 saati konu anlatımı, 80 saati ise uygulama ve proje olarak gerçekleştirilecek. Üç ay sürecek eğitimler sonunda öğrenciler, uygulamalı projeler ile yarışmaya girme hakkı, kariyer danışmanlığı desteği, proje yapılması için gerekli tüm ekipmanlar ve mentor kılavuzluğu imkanlarına sahip olacak.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye Bilişim Vakfı, Samsung, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:11 Kaynak: DHA
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