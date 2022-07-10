Samsung, işlemci lideri olmakta kararlı: 3nm üretimi hızlanıyor! - Son Dakika
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Samsung, işlemci lideri olmakta kararlı: 3nm üretimi hızlanıyor!

10.07.2022 17:00
Samsung, işlemci lideri olmakta kararlı: 3nm üretimi hızlanıyor!

Samsung, işlemci dünyasının en iyisi olmak istiyor. Şirket bu doğrultuda 3nm üretimi için düğmeye bastı. İşte ayrıntılar...

Teknoloji devi Samsung, son yıllarda işlemci dünyasında hızlı bir yükseliş içinde. Akıllı telefonları için özel işlemci üreteceğini açıklayan şirket, uzun süredir 3 nm işlemci üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Aktarılan bilgilere göre şirket, bu konuda elini hızlı tutuyor.

Samsung, 3nm ürünlerini seri üretimine kısıtlı sayıda başladı

3 nm işlemcide TSMC ile kıyasıya bir mücadele içinde olan Samsung, geçtiğimiz haftalarda üretime başladığını duyurmuştu. Android dünyasının ilk 3nm işlemcisi olacak Exynos 2300'ü üretmek isteyen şirket, Nikkei Asian Review'in aktardığı bilgilere göre ilk olarak küçük bir miktarda üretecek.

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Aktarılan bilgilere göre çiplerinin ilk alıcıları, kripto para madenciliği için özel hızlandırıcılar üreten Çinli üreticiler olacak. 3 nm çipler, ABD Başkanı Joe Biden'ın geçtiğimiz günlerde Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyarette de sergilenmişti.

Samsung, işlemci lideri olmakta kararlı: 3nm üretimi hızlanıyor!

Öte yandan daha önce elde edilen bilgilere göre Samsung, S23 serisini, 3nm Exynos 2300 ile piyasaya sürülecek.Samsung, bilindiği üzere amiral gemisi akıllı telefonlarında bölgelere göre değişkenlik gösteren iki farklı işlemci kullanıyor. Gelen bilgilere göre Samsung S23 serisi, önümüzdeki yıl hem Exynos 2300 hem de Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilerini kullanacak.

Samsung, işlemci lideri olmakta kararlı: 3nm üretimi hızlanıyor!

3 nm çipler, 5nm yongalara göre boyut olarak yüzde 35 küçülme görecek. Ek olarak da yüzde 30 daha yüksek performans ve yüzde 50'ye kadar düşük güç tüketimi sunacağı belirtiliyor. Samsung, kısıtlı sayıda 3 nm çip üretimine başlamış olsa da bir yandan 2nm işlemciler için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: Shiftdelete

Samsung, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Samsung, işlemci lideri olmakta kararlı: 3nm üretimi hızlanıyor! - Son Dakika

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