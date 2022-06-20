Samsung katlanabilir telefon ekranlarında önemli bir adım attı! - Son Dakika
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Samsung katlanabilir telefon ekranlarında önemli bir adım attı!

20.06.2022 17:42
Samsung katlanabilir telefon ekranlarında önemli bir adım attı!

Yakın zamanda Galaxy Fold 4 modelini tanıtacak olan Samsung katlanabilir telefon ekranı konusunda önemli bir adım attı.

Katlanabilir telefonlar için henüz erken bir aşamada sayılabiliriz. Bu telefonların ekran başta olmak üzere çeşitli sorunları henüz tam olarak çözülebilmiş değil. Katlanabilir telefon pazarındaki en önemli markalardan biri olan Samsung da bu sorunları çözmek için fazla mesai harcıyor. Yakın zamanda Galaxy Fold 4 modelini tanıtacak olan Samsung, katlanabilir telefon ekranı konusunda önemli bir adım attı.

Samsung Galaxy Fold 4 ekranında katlanma izi azalıyor

Katlanabilir telefonlarda en büyük problem olarak ekranlardaki katlanma çizgisini sayabiliriz. Samsung'un katlanabilir telefonlarında da bu çizgi rahatça görülebiliyor. Samsung Galaxy Fold 4'ün sızdırılan bir görüntüsünde de bu kırışıklığın yer aldığı görülüyor. Ancak bu konuda önemli bir adım atılmış olduğunu söylemek mümkün.

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Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı yeni paylaşımında Galaxy Fold 3 ve Fold 4'ün ekranlarını karşılaştırdı. Buna göre Fold 4 modelinde katlanma izi hala giderilmiş değil ancak bu kez selefindeki kadar belirgin olmadığı net bir şekilde görülüyor.

Fold3 vs Fold4 creases taken at the same angle (intercepted part) pic.twitter.com/iY67S85UEV

— Ice universe (@UniverseIce) June 19, 2022

Gelen bilgilere göre Samsung, katlanma izini yüzde 20 oranında azalttı. Paylaşılan görselde de bu gelişim net bir şekilde görülüyor. Ancak yine de telefonun ekranında böyle bir katmanın olması can sıkıcı olabilir. Her ne kadar katlanabilir yapısı ile kullanışlı olsa da Galaxy Fold modellerinde bu durumun ilerleyen dönemde tamamen ortadan kalkmasını umuyoruz.

Motorala ve Oppo yaşanan ekran sıkıntısını en az indirmiş durumdalar. Her iki marka da ortaya koydukları yeni menteşe tasarımı ile katlanma izi problemini çözmüş gibi görünüyorlar. Samsung ise daha dar menteşesi ile henüz bu problemi ortadan kaldırabilmiş değil. Koreli üretici sonraki modellerinde diğer markaların benimsediği gözyaşı formlu menteşe tasarımı ile bu sorunu çözebilir.

Samsung katlanabilir telefon ekranlarında önemli bir adım attı!

Ekranda yer alan bu katlanma izinin kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemediğini ise hatırlatalım. Yine de Samsung'dan da ilerleyen dönemde daha sorunsuz ekranlar bekliyoruz. Peki siz Samsung katlanabilir telefon ekranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Güncel Samsung katlanabilir telefon ekranlarında önemli bir adım attı! - Son Dakika

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