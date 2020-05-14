Samsung Kids, akıllı cihazlarda çocuklar için güvenli ortamlar oluşturuyor

Samsung Kids, akıllı cihazlarda çocuklar için güvenli ortamlar oluşturulmasını sağlıyor.

Samsung açıklamasına göre, Kovid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de evlerde daha fazla vakit geçirildiğinden dolayı teknoloji her zamankinden daha fazla kullanılıyor.

Bu süreçten etkilenen çocukların da önceki dönemlere kıyasla, ekran başında kalma ve internet kullanım süresi de artıyor.

Samsung'un "İnterneti Tadında Kullan" sosyal sorumluluk hareketi kapsamında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ayşe Rodopman Arman açıklamalarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayşe Rodopman Arman, günümüzde çocukların artık dijital nesil olarak adlandırıldığını belirterek anne ve babaların bu süreçte çocukları akıllı cihazları kullanırken her zamankinden daha temkinli olmaları gerektiğini ifade etti.

Uyarı veren etkileşimli ortamların beyin hücrelerinin çalışmasını ve daha çok iletişim ağı oluşturmasını beraberinde getirdiğini, bu nedenle teknolojinin de dijital nesil olan çocukların beyninin şekillenmesine etki ettiğini aktaran Arman, ailelerin çocuklarına telefon ve tablet gibi cihazları verirken onlar için özel olarak geliştirilmiş arayüz uygulamalarını kullanmasının önem taşıdığını vurguladı.

Arman, içerik ve kullanım süresi kontrolü sağlayan bu uygulamaların özellikle 10 yaş öncesi çocuklar için çok önemli olduğunu belirterek, "Teknoloji bağımlılığını etkileyen en önemli etkenlerin başında 'maruz kalma yaşı' ve ekrana maruz kalma sıklığı geliyor. Sağlıklı aile içi iletişimin sağlanamadığı durumlarda sadece kullanımı kontrol etmeye çalışmanın yeterli olmayıp saat sayar ya da içerik kontrolü sağlayan telefon uygulamalarının kullanılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Anne ve babalar ekranın bir tür çocuk bakıcısı olmadığının farkına varmalı"

Günümüz dijital neslinin dürtü kontrolü konusunda desteğe ve yönlendirilmeye ihtiyacı olduğunu aktaran Arman, şunları kaydetti:

"Dahası hiçbir neslin sahip olmadığı kadar seçenek fazlalığına maruz kalıyorlar ki, bu durum onların irade gücünü ve hayattan keyif almasını azaltabiliyor. Bu nedenle anne ve babalar ekranın bir tür çocuk bakıcısı olmadığının farkına varmalı. Ayrıca artan ekran kullanımını önlemek amacıyla ev ortamında kurallar ve sınırların belirlenmesi tek başına yeterli olmayabiliyor. Çünkü bir şeyi engellemeye çalıştığınızda dikkati de tam oraya çekiyorsunuz.

Çocuklara 'oynayamazsın' ya da 'sadece on dakika oynayabilirsin' dediğinizde, tam tersine yasaklar çekici hale gelebiliyor. Bu nedenle, teknolojiyi güvenli kullanım yollarından biri olan Samsung Kids gibi çocuk kilidi uygulamaları yerinde kullanıldığı zaman hem belirli zaman aralıklarında çocuğun ilgi alanını genişletiyor hem de olası zararları ortadan kaldırabiliyor."

Çocuklar için eğlenirken öğrenebilecekleri güvenli ortam

Arman, Samsung Kids arayüz uygulamasının akıllı telefon ve tablet kullanımını anne ve babaların kontrol ve takip etmesini sağlayarak bu cihazları çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir öğrenme ortamına dönüştürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulama oyun süresi sınırını belirlemenize, izinleri kontrol etmenize olanak veriyor ve çocuğunuzun ne öğrendiğini bilmenizi sağlayan kullanım raporlarını sağlıyor. Çocuklar, anne babaları tarafından izin verilen önceden tanımlanmış bir liste dahilindeki kişileri arayabiliyor ve onların izin verdiği belirli çevrim içi sitelerde, zamanlanmış belirli süreler dahilinde güvenli bir biçimde gezinebiliyor. Aynı zamanda çocukların özel bilgileri korunmuş olup, çevrim içi kimlikleri de güvenceye alınmış oluyor."

Samsung Kids'te yer alan çeşitli uygulamaların yanı sıra sanal arkadaşlar sayesinde de çocuklar eğlenirken yeteneklerini de geliştirebiliyor.

Örneğin, Crocro'nun Macerası oyunu sayesinde çocuklar programlama ve algoritma teorisinin bazı temel unsurlarını önceden edindikleri bir kodlama bilgisi olmadan öğrenebiliyor.

Aynı şekilde çocuklar, Bobby'nin Tuvali ile istedikleri resimleri çizip hayal güçlerini geliştirebilirken, Lisa'nın Müzik Grubu ile kendi müziklerini yapabiliyor.