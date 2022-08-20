Giriş segment Samsung modeli Android 12 aldı! - Son Dakika
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Giriş segment Samsung modeli Android 12 aldı!

20.08.2022 11:56
Giriş segment Samsung modeli Android 12 aldı!

Samsung, kısa süre önce sürpriz yaparak 2020'de satışa çıkan giriş seviyesi Galaxy A12 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 yayınladı.

Android 13'ün günden güne yaklaşmasıyla akıllı telefon üreticileri eski sürümlerin dağıtımını hızlandırmaya başladı. Bu kapsamda artık giriş segment cihazların bile mevcut en yeni sürümleri aldığını görüyoruz. Son olarak ülkemizde de satışı bulunan bütçe dostu bir Samsung telefonu Android 12 güncellemesi almaya başladı.

Samsung Galaxy A12, Android 12 güncellemesi aldı

Samsung, kısa süre önce sürpriz yaparak 2020'de satışa çıkan giriş seviyesi Galaxy A12 için Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi yayınladı. Sürüm, A125FXXU2CVH1 yapı numarasına sahip ve Ağustos 2022 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Bu; onlarca güvenlik ve gizlilik açığını ortadan kaldırıyor.

Giriş segment Samsung modeli Android 12 aldı!

Şirketin güncelleme politikası bu modelde de değişmedi. Zira sürüm, ilk etapta sadece Rusya'daki Galaxy A12 cihazları için yayınlandı. Öte yandan önümüzdeki günlerde diğer pazarlara da gitmesi söz konusu.

Samsung'dan üretimi durdurulan modele güncelleme!

Söz konusu ülkede yaşıyorsanız Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna tıklayarak cihazınızı Android 12'ye yükseltebilirsiniz. Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekecek.

Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?

Telefonunuzdan Ayarlar'a girin.

Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.

İndir ve Yükle'ye tıklayın.

Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir'i tıklayın.

Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.

Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.

Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.

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YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Giriş segment Samsung modeli Android 12 aldı! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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