Samsung, kitap gibi katlanabilen OLED ekranlarını tanıttı - Son Dakika
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Samsung, kitap gibi katlanabilen OLED ekranlarını tanıttı

10.05.2022 20:26
Samsung, kitap gibi katlanabilen OLED ekranlarını tanıttı

Samsung, Display Week 2022 etkinliğinde içe doğru iki kez katlanabilen ekranını ve diğer OLED teknolojilerini tanıttı.

Teknoloji devi Samsung, çift katlanabilir ve kaydırılabilir ekranları da dahil olmak üzere yeni nesil OLED teknolojilerini Display Week 2022'de duyurdu. Sergilenen ekranlardan bir tanesi gerçekten kitap gibi katlanabilmesi yönüyle dikkatleri üzerine çekerken; OLED'in dizüstü bilgisayarlardaki yeri adına önemli bir gelişmeden de bahsedildi.

Akıllı telefonların, tabletlerin, televizyonların ve daha pek çok ürünün geleceğini ilgilendiren yeni nesil ekran teknolojilerinin tanıtıldığı Display Week 2022 etkinliği Kaliforniya'da başladı. Etkinlik çevrimiçi yerine doğrudan yüz yüze gerçekleşmesiyle de, ayrıca önem taşıyor.

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İki kez katlanabilen ekran: Samsung Flex G OLED

Güney Koreli teknoloji devi, 'Flex G OLED' olarak adlandırdığı prototipini fuar alanında sergiledi. 'Flex' kelimesinden de anlaşılacağı üzere esnekliğiyle öne çıkan OLED panel, iki kez içe doğru katlanabilme yeteneğiyle daha taşınabilir bir mobil cihaz deneyimi sunmayı vadediyor.

Samsung, kitap gibi katlanabilen OLED ekranlarını tanıttı

Samsung, kitap gibi katlanabilen OLED ekranlarını tanıttı

Samsung, içe ve dışa doğru katlanabilir yapıdaki Flex S OLED isimli teknolojisini de Display Week 2022'de görücüye çıkardı. Bu ekran, katlanabilir akıllı telefonların henüz günümüzdeki kadar yaygın olmadığı zamanlarda sıkça gördüğümüz konsept görsellerine oldukça benziyor.

Etkinlikte tanıtılan bir başka teknoloji: 6.7 inçlik kaydırılabilir yapıdaki OLED ekran oldu. Bu panel, yatay olarak uzayan mevcut kaydırılabilir ekranların aksine yukarı doğru uzuyor. Böylelikle ekranda okuma yaparken, internette gezinirken ve sosyal medya uygulamalarını kullanırken daha kullanışlı bir deneyim sunabiliyor.

Son olarak 12,4 inçlik kaydırılabilir ekran prototipi de tanıtıldı. Panel kullanıcının ihtiyaçlarına göre 8,1 inç ve 12,4 inç boyutları arasında soldan ve sağdan yatay olarak genişleyebiliyor.

Dizüstü bilgisayarlar için 240 Hz OLED ekran karşımızda

Mobil cihazlar için geliştirilen ekranların yanı sıra Samsung, Display Week 2022'de dizüstü bilgisayarlar için dünyanın ilk 240 Hz OLED ekranını duyurdu. QHD çözünürlüğe sahip 15 inçlik panelde HDR10+ ve Dolby Vision desteğinin de olması bekleniyor.

Samsung, kitap gibi katlanabilen OLED ekranlarını tanıttı

Samsung'un yeni ekran teknolojilerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda veya SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

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