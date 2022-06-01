Samsung kullanıcıları dikkat: Kritik güncelleme yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung kullanıcıları dikkat: Kritik güncelleme yayınlandı

01.06.2022 00:38
Samsung kullanıcıları dikkat: Kritik güncelleme yayınlandı

Samsung Haziran 2022 güvenlik güncellemesini dağıtmaya başladı. Galaxy S21 ailesi ilk güncellemeleri alacak model oldu.

Android pazarının güncelleme konusunda en başarılı markalarından biri olan Samsung, Galaxy modelleri için 2022 Haziran güvenlik güncellemelerini dağıtmaya başladı. Yeni rapora göre Güney Koreli teknoloji devi, ilk güncellemelerini Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra için sunuyor.

Samsung Galaxy S21 ailesi için Haziran güncellemesi çıktı

Samsung; Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra için en yeni güvenlik güncellemesini yayınladı. 30 Mayıs'ta dağıtılmaya başlayan Haziran güncellemesi, Android pazarında ilk olarak Samsung tarafından sunuluyor gibi görünüyor.

Samsung, akıllı telefon üretiminde bir devri kapatıyor!

Haziran güvenlik güncellemesinin sürüm notları paylaşılmadığı için henüz hangi açıkları kapattığı bilinmiyor. Ancak Android için aylık olarak paylaşılan güvenlik düzeltmelerinin, bir dizi gizlilik ve güvenlik sorununu ortadan kaldırdığını göz ardı etmeyelim.

Samsung kullanıcıları dikkat: Kritik güncelleme yayınlandı

"G998BXXU5CVEB" sürüm numarasına sahip olan 2022 Haziran güncellemesi, ilk olarak Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modellerine sunulmuş durumda. Aynı aileden olmasına rağmen Galaxy S21 FE'nin ise henüz güncelleme almadığı belirtildi.

Samsung Galaxy S21 ailesinin Haziran güvenlik güncellemesi sürüm notu henüz paylaşılmış değil. Ayrıca birçok Galaxy modelinin 2022 Mayıs ve Nisan sürümlerini kullandığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak Haziran güncellemesinin, S21 serisi dışında diğer Galaxy modelleri için gecikmeyeceğini düşünüyoruz.

S21 serisi için yeni güncellemenin ilk olarak Almanya'da dağıtıma çıktığı aktarıldı, ancak Türkiye dahil olmak üzere daha fazla bölgeye yayılması zaman almayacaktır. Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra sahibiyseniz ve güncellemeyi kontrol etmek istiyorsanız, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle yolunu izleyebilirsiniz.

Samsung, yazılım güncellemeleri ve destek konusundaki sözünü tutuyor. Koreli şirket, Galaxy Note 9 gibi bazı eski amiral gemisi modellerine bile hala güncelleme paylaşıyor. Ayrıca en yeni One UI 4.1 arayüzü, birçok Galaxy S ve A serisi modele de sunulmuş durumda.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: Shiftdelete

Samsung Galaxy, Android, Haziran, Samsung, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsung kullanıcıları dikkat: Kritik güncelleme yayınlandı - Son Dakika


Son Dakika
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:08 Norveç'te yurt dışından gelen bir erkekte maymun çiçeği virüsün tespit edildi
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
21:49 Galata Kulesi önünde kendini yakan genç, olaydan önce vatandaşlar arasında böyle gezmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 00:45:44. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung kullanıcıları dikkat: Kritik güncelleme yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement