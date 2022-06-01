Samsung kullanıcıları dikkat: Kritik güncelleme yayınlandı

Android pazarının güncelleme konusunda en başarılı markalarından biri olan Samsung, Galaxy modelleri için 2022 Haziran güvenlik güncellemelerini dağıtmaya başladı. Yeni rapora göre Güney Koreli teknoloji devi, ilk güncellemelerini Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra için sunuyor.

Samsung Galaxy S21 ailesi için Haziran güncellemesi çıktı

Samsung; Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra için en yeni güvenlik güncellemesini yayınladı. 30 Mayıs'ta dağıtılmaya başlayan Haziran güncellemesi, Android pazarında ilk olarak Samsung tarafından sunuluyor gibi görünüyor.

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Haziran güvenlik güncellemesinin sürüm notları paylaşılmadığı için henüz hangi açıkları kapattığı bilinmiyor. Ancak Android için aylık olarak paylaşılan güvenlik düzeltmelerinin, bir dizi gizlilik ve güvenlik sorununu ortadan kaldırdığını göz ardı etmeyelim.

"G998BXXU5CVEB" sürüm numarasına sahip olan 2022 Haziran güncellemesi, ilk olarak Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modellerine sunulmuş durumda. Aynı aileden olmasına rağmen Galaxy S21 FE'nin ise henüz güncelleme almadığı belirtildi.

Samsung Galaxy S21 ailesinin Haziran güvenlik güncellemesi sürüm notu henüz paylaşılmış değil. Ayrıca birçok Galaxy modelinin 2022 Mayıs ve Nisan sürümlerini kullandığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak Haziran güncellemesinin, S21 serisi dışında diğer Galaxy modelleri için gecikmeyeceğini düşünüyoruz.

S21 serisi için yeni güncellemenin ilk olarak Almanya'da dağıtıma çıktığı aktarıldı, ancak Türkiye dahil olmak üzere daha fazla bölgeye yayılması zaman almayacaktır. Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra sahibiyseniz ve güncellemeyi kontrol etmek istiyorsanız, Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle yolunu izleyebilirsiniz.

Samsung, yazılım güncellemeleri ve destek konusundaki sözünü tutuyor. Koreli şirket, Galaxy Note 9 gibi bazı eski amiral gemisi modellerine bile hala güncelleme paylaşıyor. Ayrıca en yeni One UI 4.1 arayüzü, birçok Galaxy S ve A serisi modele de sunulmuş durumda.

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