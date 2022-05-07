Samsung kullanıcıları mutlu: Uygun fiyatlı modele One UI 4.1 geldi! - Son Dakika

Samsung cephesinde One UI 4.1 çalışmaları devam ediyor. Son zamanlarda amiral gemisi telefonlardan çok giriş ve orta segment cihazlara gelen yeni sürüm, kısa süre önce ülkemizde de satışı bulunan uygun fiyatlı bir model için yayınlandı.
Samsung'dan uygun fiyatlı tablet müjdesi!
Galaxy A32 4G, Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesi aldı
Bilindiği üzere Samsung, geçen ay Android 12 tabanlı One UI 4.1 güncellemesini Galaxy A32 5G için yayınladı. Şirket, cihazın diğer varyantını da unutmadı ve kısa süre önce yeni sürümü Galaxy A32 4G modeline göndermeye başladı.
A325FXXU2BVD6 yapı numarasına sahip One UI 4.1; 80'den fazla gizlilik ve güvenlik açığını düzelten Nisan 2022 güvenlik ekini de beraberinde getiriyor. Burada yeni sürümle ilgili ufak bir detay olduğunu belirtelim. Zira güncelleme, şu an için sadece Hindistan'ı kapsıyor.
Bu ülkede yaşıyorsanız, Ayarlar > Yazılım güncellemesi bölümüne girip "İndir ve yükle" butonuna tıklayarak telefonunuzu Android 12'ye yükseltebilirsiniz. Türkiye ve diğer bölgelerde yaşayan kullanıcıların ise bir süre daha beklemesi gerekecek.
One UI 4.1 güncellemesi nasıl yüklenir?
Telefonunuzdan Ayarlar'a girin.
Aşağıda bulunan Yazılım güncellemesine tıklayın.
İndir ve Yükle'ye tıklayın.
Eğer bir güncelleme varsa burada karşınıza çıkacaktır. İndir'i tıklayın.
Yeterince şarjınız yoksa cihazınızı kablo aracılığıyla şarja bağlayın.
Ardından indirme işlemi tamamlanınca Yükle butonuna basın.
Cihazınız yüklemeyi gerçekleştirip yeniden başlatılacaktır.
Android 12 tabanlı One UI 4.1 alan ve alması beklenen modeller şöyle;
Galaxy S serisi
Galaxy S21 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S21+ (LTE/5G)
Galaxy S21 (LTE/5G)
Galaxy S21 FE
Galaxy S20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy S20+ (LTE/5G)
Galaxy S20 (LTE/5G)
Galaxy S20 FE (LTE/5G)
Galaxy S10 5G
Galaxy S10
Galaxy S10+
Galaxy S10e
Galaxy S10 Lite
Galaxy Note serisi
Galaxy Note 20 Ultra (LTE/5G)
Galaxy Note 20 (LTE/5G)
Galaxy Note 10+ (LTE/5G)
Galaxy Note 10 (LTE/5G)
Galaxy Note 10 Lite
Galaxy Z serisi
Galaxy Fold (LTE/ 5G)
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Fold 3
Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A52
Galaxy A52 5G
Galaxy A52s
Galaxy A72
Galaxy A90 5G
Galaxy A01
Galaxy A11
Galaxy A31
Galaxy A41
Galaxy A21
Galaxy A21s
Galaxy A Quantum
Galaxy Quantum 2
Galaxy A42 5G
Galaxy A02
Galaxy A02s
Galaxy A03s
Galaxy A12
Galaxy A12 Nacho
Galaxy A32
Galaxy A32 5G
Galaxy A22
Galaxy A22 5G
Galaxy M serisi
Galaxy M42 5G
Galaxy M12
Galaxy M62
Galaxy M01
Galaxy M02s
Galaxy M02
Galaxy M21
Galaxy M21s
Galaxy M22
Galaxy M31
Galaxy M31 Prime Edition
Galaxy M32
Galaxy M32 5G
Galaxy M51
Galaxy M31s
Galaxy M52 5G
Galaxy F serisi
Galaxy F41
Galaxy F42 5G
Galaxy F62
Galaxy F02s
Galaxy F12
Galaxy F22
Galaxy Xcover serisi
Galaxy Xcover Pro
Galaxy Xcover 5
Galaxy Tab serisi
Galaxy Tab S7+ (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 (LTE/5G)
Galaxy Tab S7 FE
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6 Lite
Galaxy Tab A 8.4
Galaxy Tab A7
Galaxy Tab A7 Lite
Galaxy Tab Active 3
Galaxy Tab A8 10.5 (2021)
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung'un One UI 4.1 güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.
Son Dakika › Güncel › Samsung kullanıcıları mutlu: Uygun fiyatlı modele One UI 4.1 geldi! - Son Dakika