Samsung, LCD ekran devrini kapatıyor! - Son Dakika
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Samsung, LCD ekran devrini kapatıyor!

07.09.2022 19:59
Samsung, LCD ekran devrini kapatıyor!

Samsung LCD patentlerini elden çıkarıyor. Çin'deki LCD fabrikasını satan Samsung, AMOLED ve OLED ekrana yöneliyor.

Teknoloji devi Samsung, ekran ve panel üretimi konusunda yeni yol haritasını oluşturmuş gibi görünüyor. Bir süre önce Çin'deki LCD panel fabrikasını elden çıkaran Samsung Display, şimdi de LCD'ye ilişkin tüm patentlerini sattı. 577 adet patent, CSOT'a (China Star Optoelectronics Technology) transfer edildi.

Samsung, LCD patentlerini Çinli şirkete transfer etti

The Elec'te yer alan rapora göre Samsung Display, elinde bulundurduğu tüm LCD patentlerini Çinli üretici CSOT'a devretti. İlk olarak yaz aylarında başlayan bu transfer, Güney Kore'de patentlenen LCD'leri içeriyordu. Geçtiğimiz günlerde ABD Patent Ofisi'ne kayıtlı 577 patentin daha transfer edildiği belirtildi.

Samsung, LCD ekran devrini kapatıyor!

Samsung aslında birkaç yıldır LCD'ye ilişkin planlarından vazgeçmeye başladığını biliyoruz. Örneğin, 2020 yılında Çin'deki LCD üretim bölgesini China Star Optoelectronics Technology'e sattı. Yeni anlaşmayla birlikte toplamda 2 binden fazla LCD patentinin elden çıkarıldığı düşünülüyor.

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Her ne kadar Samsung Display'e ait LCD planları satılsa da, Samsung Electronics'in hala bazı önemli patentlere sahip olduğunu belirtelim. Şirketin belirli LCD teknolojilerinin haklarını elinde tuttuğu ve ürettiği ekranlarda kullandığı bildirildi.

Güney Koreli üreticinin düşük maliyetli televizyonlar üretebilmek için HKC ve BOE gibi rakiplerinden LCD panel aldığı ifade edildi. Şirketin şu anda 16 haftalık üretime yetecek LCD panele sahip olduğu düşünülüyor.

Samsung, LCD ekran devrini kapatıyor!

Samsung Display'in başlıca OLED ve AMOLED ekranlar üzerinde yoğunlaştığını biliyoruz. Şirket, daha önceki açıklamasında bu sektörün 2030 yılına kadar 100 milyar dolar potansiyeline ulaşacağını iddia etmişti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Samsung, LCD ekran devrini kapatıyor! - Son Dakika

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