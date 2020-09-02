Samsung, "Life Unstoppable" sanal deneyimiyle inovasyonda çığır açıyor - Son Dakika

Samsung, "Life Unstoppable" sanal deneyimiyle inovasyonda çığır açıyor

Samsung, değişen yaşam biçimlerimizi desteklemek için geliştirdiği son teknoloji akıllı ve bağlantılı ürünlerini "Life Unstoppable" sanal deneyim etkinliğinde gün yüzüne çıkardı.

Samsung,

Samsung, değişen yaşam biçimlerimizi desteklemek için geliştirdiği son teknoloji akıllı ve bağlantılı ürünlerini "Life Unstoppable" sanal deneyim etkinliğinde gün yüzüne çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, 2020 ürün ailesinin günümüzün bağlantılı yaşam tarzını nasıl geliştirdiğini göstermek amacıyla bugün gerçekleştirdiği "Life Unstoppable" sanal deneyim etkinliğinde mobil ve giyilebilir cihazlar, TV, ses ve ev aletleri alanındaki son inovasyonlarını duyurdu.

Samsung'un teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam etme biçimlerinden yalnızca bir tanesi olarak, "Life Unstoppable"ın sanal dünyası, inovasyonda yeni bir çağın habercisi olarak ön plana çıkıyor. Öncü ve sürükleyici niteliğiyle bu sanal dünya, Samsung'un insan odaklı inovasyonlarını yepyeni ve oyunlaştırılmış bir deneyimleme biçimiyle hayata geçirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Avrupa Pazarlama Kurulu Başkanı Benjamin Braun, konuyla ilgili olarak şunları ifade etti:

"Bu yıl itibarıyla, beklenmedik bir biçimde, teknolojiyle olan ilişkimizi tümüyle yeniden değerlendirmemiz gerekti. Samsung olarak bu değişiklikleri kucaklamanın yanı sıra bu aşamada da önde kalmaya devam etmeyi amaçlıyoruz ve geleceği düşünerek yeniliklerimize halihazırda devam ediyoruz. Cesur ve devrimci bir teknoloji geliştirme misyonumuz için ve 2020 ürün serilerimizi oyunun kuralını yeniden belirleyen bu sanal deneyimin ötesine geçecek biçimlerde duyurabilmenin yollarını ararken durmaksızın çalışıyoruz. Bir yandan 'Life Unstoppable' konseptini destekleyen ürünleri sizlere sunmaya devam ederken diğer yandan Samsung olarak bunun çok daha fazlasıyla sizleri şaşırtmaya devam edeceğiz."

Açıklamaya göre, markanın bugün tanıtılan inovatif ürünleri arasında aşağıdaki ürünler yer aldı:

"En son geliştirilen, evde eğlence kavramını bir adım öteye taşıyan The Premiere'in global düzeyde tanıtımı gerçekleşti. Odyssey ile birlikte, Samsung marka monitörler oyun deneyimine öncülük etmeye devam ediyor. Tab A7, Galaxy Fit2, A42 5G ve Galaxy Z Fold2 ile birlikte geniş Galaxy yelpazesine yepyeni ürünler eklenmiş oldu. Üçlü Kablosuz Şarj cihazı, sürekli yenilik gerektiren günümüz yaşam tarzı düşünülerek geliştirildi. SpaceMax™ teknolojisine sahip RB7300T Classic Buzdolabı ve kişiselleştirilebilir Bespoke buzdolabı serisinin Avrupa'da satışa sunulacağı duyuruldu. Akıllı öğrenme çözümleri ve otomatik bağlanma kabiliyetine sahip WW9800T Çamaşır Makinesi ve DV8000T Çamaşır Kurutma Makinesi tanıtıldı."

Samsung, Avrupa, TV, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 15:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Samsung, 'Life Unstoppable' sanal deneyimiyle inovasyonda çığır açıyor - Son Dakika

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