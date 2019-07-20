Samsung
5G ve AI odaklı Yüksek Kapasiteli Akıllı Telefon
RAM'i Piyasaya Sürdü
Samsung Yüksek Kapasiteli Akıllı Telefon RAM'ini Piyasaya Sürdü. Akıllı telefonlara 5G ve AI uygulamaları için ihtiyaç duydukları gücü sağlayacak. Samsung LPDDR5 12 GB.
Samsung'un yüksek kapasiteli akıllı telefon DRAM'ini piyasaya sürmesinin üzerinden daha bir kaç ay geçti. Premium cihazlar içib 12GB'lık LPDDR4X paketi. Aynı kapasitede ancak daha hızlı yeni bir model şimdi piyasaya sürülüyor.
Koreli teknoloji devi, cep telefonları için endüstrinin ilk 12Gb LPDDR5'i olan kitlesini üretmeye başladı ve bu ayın sonunda 12GB'lık LPDDR5 paketlerinin seri üretimine de başlayacak.
Samsung, geçtiğimiz yıl LPDDR5 yonga teknolojisini, 5G telefonlara makine öğrenmeye ve AI uygulamalarına güç verebilecek hızlı ve enerji açısından verimli bir RAM sağlama umuduyla tanıttı.
LPDDR4X RAM gibi, bileşen Samsung'un ikinci nesil 10 nanometre yongasına dayanıyor. Bununla birlikte, yaklaşık 1.3 kat daha hızlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Sekiz 12Gb yonga içeren 12 GB'lık bir pakette; bileşen, telefonların bir saniyede Samsung'un hesaplamasına dayalı olarak büyük miktarda 44GB veri veya yaklaşık 12 full-HD film aktarmasına izin verecek. Ayrıca yeni bileşen bunu öncekinde yüzde 30 daha az enerji tüketerek yapıyor.
Samsung, bu özelliklerin yeni nesil amiral gemisi telefonlara, "pil ömrünü büyük ölçüde uzatırken, ultra yüksek çözünürlüklü video kaydı ve makine öğrenimi gibi 5G ve AI özelliklerinden tam olarak yararlanabilmesi için" ihtiyaç duyabilecekleri yetenekleri sağlayacağını söyledi.
Samsung'un bellek işi aslında son dönemde düşen satışlar sonrasında biraz sıkıntılı ancak şirket şimdiden gelişmiş özelliklere sahip olacak akıllı telefonlarda kullanılacak 16GB LPDDR5'i geliştirmek için çalışmalara başladı bile.
Samsung LPDDR5 12 Gb: Samsung'un 5G ve AI odaklı Akıllı Telefon RAM'i