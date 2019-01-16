Samsung
, Hindistan
'daki Çinli rakipleriyle savaşmak için M serisi bütçe telefonları hazırlıyor
Samsung M Serisi Bütçe Dostu Yeni Telefonlar Hazırlıyor.
Hindistan'da 2018 yılı itibariyle gelişen akıllı telefon pazarındaki liderliğini Çinli rakibi Xiaomi'ye kaptıran Samsung, yeni bütçe dostu M Serisi Modelleriyle mücadeleye hazır.
Samsung, 28 Ocak'ta Hindistan'da yeni bir M serisi telefonlar tanıtacak.
Şirket, bu cihazları ilk önce Hindistan'da piyasaya süreceğini ve daha sonra küresel olarak kullanıma sunacağını söyledi. Bir basın bülteninde, ülkedeki çevrimiçi satışlar için Amazon
ile ortaklık yapıldığı da belirtildi. Bu son hamle, Samsung'un Xiaomi, Vivo ve Oppo dahil olmak üzere Hindistan'daki büyük Çinli donanım markalarıyla rekabet etmek için ne kadar istekli olduğunu gösteriyor.
Samsung Hindistan'ın kıdemli başkan yardımcısı Asim Warsi, Reuters
'e verdiği demeçte, şirketin başlangıçta 10,000 Rs (141 $) ila 20,000 Rs (282 $) arasında değişen üç telefon açacağını söyledi.Bu telefonların büyük piller içereceğini ve hızlı şarjı destekleyeceğini de sözlerine ekledi. Geçen yıl, Koreli yayın ET News; Samsung'un düşük seviye J serisi telefonlarını bitirmeye hazırlandığını bildirdi. Yeni Samsung M serisi; şirketin bütçe dostu akıllı telefonlar segmentindeki tekliflerini desteklemesine ve eldeki müşterilerini tutmasına yardımcı olabilir.
Zira bu 2018 yılı son çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine göre; yüzde 28.7 oranındaki azalan faaliyet karını yeniden yükseltmenin anahtarı olabilir.
Özellikle bu günlerde ucuz telefonlar oldukça fazla, özellikle Hindistan'da. Samsung'un Xiaomi'nin alt markası Redmi, Asus
'un Alt Markası RealMe ile olan rekabetinin nasıl olacağını görmek ilginç olacak.
TNW
Samsung M Serisi Bütçe Dostu Yeni Telefonlar