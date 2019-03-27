Son Dakika Haberleri: Samsung Members ile San Francisco'ya Giden Türk: Emre Uysal

Samsung Members ile San Francisco'ya Giden Türk: Emre Uysal

1 saat önce

Samsung'un kullanıcılarına yönelik programı Samsung Members'dan hem Samsung Galaxy S10+ kazanan hem de San Francisco'daki dünya lansmanına katılan Emre Uysal, telefonun ve nasıl kazandığının detaylarını aktarıyor.

Samsung'un kullanıcılarına yönelik programı Samsung Members'dan hem Samsung Galaxy S10+ kazanan hem de San Francisco'daki dünya lansmanına katılan Emre Uysal, telefonun ve nasıl kazandığının detaylarını aktarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:28 Kaynak: Youtube

Samsung, Uysal, San Francisco, Genel
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