Samsung Members ile San Francisco'ya Giden Türk: Emre Uysal
1 saat önce
Samsung'un kullanıcılarına yönelik programı Samsung Members'dan hem Samsung Galaxy S10+ kazanan hem de San Francisco'daki dünya lansmanına katılan Emre Uysal, telefonun ve nasıl kazandığının detaylarını aktarıyor.
Samsung
'un kullanıcılarına yönelik programı Samsung Members'dan hem Samsung Galaxy
S10+ kazanan hem de San Francisco
'daki dünya lansmanına katılan Emre Uysal
, telefonun ve nasıl kazandığının detaylarını aktarıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:28 Kaynak: Youtube
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