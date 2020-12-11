Samsung MicroLED televizyonunu piyasaya sundu - Son Dakika

Samsung MicroLED televizyonunu piyasaya sundu

11.12.2020 15:59
Samsung MicroLED televizyonunu piyasaya sundu, System.String[]

Samsung Electronics, 110" Samsung MicroLED ekranın bugün itibarıyla Kore'de piyasaya sürüldüğünü ve ön satışların başladığını duyurdu.

Samsung Electronics, 110" Samsung MicroLED ekranın bugün itibarıyla Kore'de piyasaya sürüldüğünü ve ön satışların başladığını duyurdu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, piyasada bulunan mevcut ekranlardan farklı olarak Samsung MicroLED, kendisi ışık üretebilen LED ekran teknolojisi sayesinde heyecan uyandıran renk canlılığı ve parlaklık sunuyor.

Samsung'un ilk MicroLED ekranı, profesyonel kurulumla yapılandırılabilen modüllerden oluşan sistemiyle "The Wall" kapsamında piyasaya sunulmuştu. Yeni 110 inç MicroLED ile birlikte, Samsung MicroLED deneyimini geleneksel TV formunda ilk kez piyasaya sürmüş olacak. Modüler olan önceki versiyonunun aksine, hazır bir şekilde kurulum ve kalibrasyon kolaylığı sağlandığından 110 inç MicroLED model en çarpıcı video, ses ve akıllı TV özelliklerini tüketiciye sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran Bölümü Başkanı Jonghee Han, tüketicilerin televizyonların işlevselliğine daha fazla önem vermeye başladığından, 110 inç MicroLED'i piyasaya sürmekten büyük heyecan duyduklarını belirterek, Samsung MicroLED, dünya çapındaki tüketiciler için birinci sınıf ev deneyiminin anlamını yeniden tanımlayacaklarını kaydetti.

110 inç MicroLED ekranda, geleneksel ekranlarda kullanılan arka ışığı ve renk filtrelerini ortadan kaldırmak amacıyla mikron boyutta LED ışıklar kullanıldı. Kendi kendini aydınlatan ekran, kendi piksel yapılarından ışık ve renk üretiyor. DCI ve Adobe RGB renk gamının yüzde 100'ünü karşılayabilirken yüksek kaliteli DSLR kameralarla çekilen geniş renk gamına sahip görüntüleri tam olarak sunabiliyor. Böylece, ekranın 4K çözünürlüğü ve içerdiği 8 milyon piksel ile birleştiğinde çarpıcı, gerçeğe yakın renkler ve doğru parlaklık elde edilmiş oluyor.

110 inç MicroLED, ekranın tüm yeteneklerini ortaya çıkaran güçlü bir işlemciye de sahip. Yepyeni Mikro Yapay Zeka İşlemci, çarpıcı 4K HDR içeriği sunarak her bir karede optimum seviyede parlak, canlı ve gerçekçi görüntü kalitesi sağlıyor. Ayrıca, 110 inç MicroLED'in bu çarpıcı görüntü kalitesi uzun yıllar boyu devam ediyor. MicroLED'ler dayanıklı ve uzun ömürlü inorganik malzemeden üretiliyor ve bu sayede 100 bin saatlik, diğer bir deyişle neredeyse on yıllık bir kullanım ömrü vaat ediyor.

Samsung, 110 inç MicroLED'in devasa ekranından daha fazla yararlanılmasını sağlamak üzere Akıllı TV özelliklerini de yeniledi ve optimize etti. Örneğin tüketiciler artık 55 inç boyutuna kadar bölünmüş ekranlarda aynı anda dört adede kadar içerik kaynağını rahatça izlemek için Çoklu Görüntüleme özelliğini kullanabiliyor. Bu özelliği kullanırken kullanıcılar, birden fazla harici cihazı televizyonlarına bağlayabiliyor ve tek bir ekranda aynı anda haberleri, filmleri ve diğer uygulamaları izlemenin keyfini çıkarabiliyor. Bu sayede, aynı anda çarpıcı görüntü kalitesi ve boyutuyla birden fazla spor müsabakasını izleyebiliyor, video oyunu oynarken kapılarının girişindeki kameranın görüntüsünü kontrol edebiliyor.

Harici hoparlör olmadan nefes kesen 5.1 kanal ses sunan ve herhangi bir odayı lüks bir ev sinema sistemine dönüştüren yerleşik bir Majestic Ses Sistemi ekrana dahil olarak geliyor. Nesne Takip Eden Ses Pro (OTS Pro) özelliği ise ekranda hareket eden nesneleri tanımlayarak sesi hareketi takip eden bir biçimde yansıtıyor. Böylece bir aksiyon filmi izlerken filmdeki uçağın motor sesini gerçekmiş gibi duyulabiliyor.

The Wall, Samsung, Kore, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung MicroLED televizyonunu piyasaya sundu - Son Dakika Ekonomi


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