Samsung, MWC 2022'de Yeni Galaxy Book Bilgisayarı Tanıtacak! - Son Dakika

Samsung şirketinin, yeni amiral gemisi cihazları olan Galaxy S22, Galaxy S22+ ve Galaxy S22 Ultra Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılmıştı.

Şirket şimdi de Mobil Dünya Kongresi'ndeki (MWC) yerini almaya hazırlanıyor. MWC bu yıl bizzat gerçekleşiyor ve birçok büyük isim katılacağı bildirildi.

Samsung, etkinlik için resmi bir davetiye paylaştı ve konukları 27 Şubat yerel saatle 19.00'da Barselona'da gerçekleşeceğini açıkladı. Etkinlik canlı olarak da yayınlanacak.

Samsung, MWC 2022'de Yeni Galaxy Book Bilgisayarı Tanıtacak!

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğini sadece yeni Galaxy S22 serisini tanıtmıştı ve farklı teknolojileri etkinlikte sunmaktan kaçınmıştı. Ancak şirket, Galaxy S22 serisi cihazlar dışındaki teknolojisini Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde duyuracağını bildirdi.

Samsung'un Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 gibi bazı yeni cihazlarının yanında, yeni ve geliştirilmiş bir dizüstü bilgisayarı sunacağını gösteren bazı davetiyeler yayınladı.

Şirketin yeni dizüstü bilgisayarları olarak yeni nesil Galaxy Books'u piyasaya süreceğini bildirdi.

Samsung'un Kurumsal EVP'si ve Yeni Bilgi İşlem Ar-Ge Ekibi Başkanı Hark-sang Kim, yaklaşmakta olan Galaxy Books'un Samsung ve Intel tarafından üretileceğini ve bu nedenle Intel CPU'lar tarafından desteklenen dizüstü bilgisayarları görmeyi beklediklerini açıkladı.

Şirket kazandığı deneyimler ile "cihaz ve işletim sistemini geliştireceği" ve "Office, OneDrive ve Outlook'a erişim için Microsoft ile olan ortaklıklarının kullanıcılara daha da fazla süreklilik getirmek için daha da ileri gideceğini" söyledi.

Yeni Samsung Galaxy Books'un, "daha iyi cihazlar arası çoklu görev getirmesi gereken hafifçe özelleştirilmiş bir arayüz" oluşturmak için Windows 11 ve One UI Book 4'ü üstte bulundurması bekleniyor.

Şirketin dizüstü bilgisayarlara öncelik verdiğini görmek sürpriz gözükmüyor. Dizüstü bilgisayar satışları 2021'de yıllık bazda %63 arttı ve Samsung ekosisteminde önemli bir çarkı temsil ediyor.

Samsung'un MWC'de başka bir cihazı da tanıtmayı planlayıp planlamadığını henüz bilmiyoruz, öğrenmek için birkaç gün daha beklememiz gerekiyor.