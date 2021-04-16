Samsung Neo QLED TV'lere "Oyun Televizyonu Performansı" sertifikası verildi - Son Dakika

Samsung Neo QLED TV'lere "Oyun Televizyonu Performansı" sertifikası verildi

16.04.2021 11:29
Samsung Neo QLED TV'lere

Samsung 2021 Neo QLED TV prestijli Alman sertifikasyon enstitüsü Verband Deutscher Elektrotechniker ( VDE) tarafından verilen "Oyun Televizyonu Performansı" sertifikasına layık görülen ilk televizyon oldu.

Samsung 2021 Neo QLED TV prestijli Alman sertifikasyon enstitüsü Verband Deutscher Elektrotechniker ( VDE) tarafından verilen "Oyun Televizyonu Performansı" sertifikasına layık görülen ilk televizyon oldu.

Samsung Electronics'ten yapılan açıklamaya göre, 2021 Neo QLED Serisi'nin dört modeli (QN900, QN800, QN90, QN85), "Düşük giriş gecikmesi değeri" ve "1000 nitin üzerinde parlaklığa sahip HDR" özellikleriyle söz konusu sertifikaya hak kazandı. TV'lerin her biri zorlu bir test aşamasından geçtikten sonra, oyunların tüm sahnelerinde 10 ms'den daha düşük giriş gecikmesi değeriyle sertifikaya layık görüldü. Giriş gecikmesi değeri; oyun oynarken klavye, fare, joystick veya gamepad ile iletilen bir elektrik sinyalinin ekranda görüntülendiği ana kadar geçen süre anlamına geliyor. Düşük giriş gecikme değerine sahip televizyonlar, oyun tutkunları için daha sürükleyici bir oyun deneyimini mümkün hale getiriyor.

Alman sertifikasyon enstitüsü VDE, Samsung 2021 Neo QLED TV Serisi'nin dört modelini, "Oyun Televizyonu Performansı" sertifikasına layık gördü.

Sürükleyici oyun deneyimi yaşatan özellikler

Samsung Neo QLED TV'lerin bu sertifikayı almasının bir diğer nedeni de, 1000 nit üzeri parlaklık değerine sahip olmaları. HDR teknolojisi genellikle oyun tutkunlarının en fazla önem verdikleri özelliklerden biri olarak biliniyor. FreeSync Premium Pro özelliği de HDR desteğini daha da güçlendiriyor. Parlak görüntüler daha parlak, karanlık görüntüler daha karanlık görünüyor, bu sayede optimum kontrast değeri yakalanıyor.

Samsung'un Neo QLED TV'leri, düşük giriş gecikmesi değeri ve 1000 nit üzeri parlaklığa sahip HDR desteğinin yanı sıra birçok yeni ve heyecan verici oyun özelliği de sunuyor. Samsung Neo QLED TV'ler yüzde 100 oranında renk hacmi ve 12-bit arka ışık denetimi sayesinde daha ince detaylar, daha derin siyahlar ve olağanüstü renkler sağlıyor. Alanında öncü Geniş Oyun Görünümü ve Oyun Çubuğu sayesinde, 21: 9 ve 32: 9 ekran genişliğinde daha geniş bir görüntüleme deneyiminin yanı sıra oyun bilgilerini hızlıca görüntüleyebilme özelliği de bulunuyor.

Samsung Neo QLED TV'ler ayrıca, Motion Xcelerator Turbo+ ile 120 Hz'de sabit kullanıcı arayüzüyle oyun oynandığında akıcı bir oyun akışı imkanı sağlıyor. Yapay zeka destekli surround ses ve Nesne Takip Eden Ses (OTS+) özellikleriyle birlikte iyileştirilmiş ses kalitesi sayesinde de oyunculara oyun deneyimi yaşatıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Samsung Electronics Görsel Ekran Sorumlu Başkan Yardımcısı Younghun Choi, "Oyun tutkunları artık TV almak istediklerinde, üst düzey görüntü kalitesine sahip büyük ekran televizyon tercih ediyor. Biz de Samsung olarak, TV'de oyun deneyimine öncülük etmeye devam ediyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung Neo QLED TV'lere 'Oyun Televizyonu Performansı' sertifikası verildi - Son Dakika Ekonomi


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