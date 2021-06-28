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Samsung, One UI Watch kullanıcı deneyimini tanıttı - Son Dakika

Samsung, One UI Watch kullanıcı deneyimini tanıttı

28.06.2021 21:30
Samsung, One UI Watch kullanıcı deneyimini tanıttı, System.String[]

Samsung Electronics, düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde yeni One UI Watch kullanıcı deneyimini tanıttı.

Samsung Electronics, düzenlenen Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğinde yeni One UI Watch kullanıcı deneyimini tanıttı.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, yeni arayüz, Galaxy Watch akıllı saatler ve Galaxy akıllı telefonların sunduğu deneyimler arasında daha iyi bir bağlantı kurulabilmesini sağlamak üzere tasarlandı.

Samsung, One UI Watch arayüzünün, Galaxy Watch için Google ile birlikte geliştirilen yeni ve birleşik platform üzerinde kullanılabilir olacağını da açıkladı. Yeni arayüzle performans iyileşecek, Galaxy Watch ile Android işletim sistemli akıllı telefonlar arasında daha iyi bir deneyim sunulacak ve erişilebilen uygulama sayısı artacak. Samsung, yeni birleşik platforma ve One UI Watch arayüzüne sahip ilk akıllı saat olacak Galaxy Watch'ın yaz sonunda gerçekleştirilecek Unpacked etkinliğinde sahneye çıkacağını da duyurdu.

One UI Watch arayüzü, birleşik platformla beraber tamamen yeni bir Galaxy Watch deneyimi sunacak. Bu yeni deneyimin bir parçası olarak, akıllı telefonlara indirilen saatle uyumlu uygulamalar hızlıca akıllı saate de inmiş olacak. Telefondaki saat uygulamasının dünyanın farklı yerlerindeki saatleri göstermek üzere ayarlanması durumunda, bu görünüm otomatik olarak akıllı saate de yansıtılacak. Akıllı saat üzerinde engellenen arama veya mesajlar, aynı şekilde otomatik olarak telefonda da engellenmiş olacak.

Birleşik platform, Google Play üzerinden doğrudan Galaxy Watch akıllı saate indirilebilen üçüncü taraflarca geliştirilen popüler uygulamalara da yeni özellik ve entegrasyonlar getiriyor. Spor ve zindeliğe meraklı kullanıcılar Adidas Running, Golfbuddy Smart Caddie, Strava ve Swim.com gibi uygulamaları, sağlık ve dengeli yaşam uygulamalarını tercih eden kullanıcılar Calm veya Sleeo Cycle gibi uygulamaları, müzikseverler ve yeni sanatçıları keşfetmek isteyenler Spotify ve YouTube Music gibi uygulamaları, gezginler ve kaşifler de Google Maps gibi uygulamaları akıllı saatleri üzerinden kullanabilecek.

"Galaxy ekosisteminin imkanlarını zenginleştirmeye devam edeceğiz"

Samsung ayrıca kullanıma sunacağı iyileştirilmiş saat kadranı tasarım aracı ile tasarımcıların yeni saat kadranları geliştirebilmesini kolay bir hale getirecek. Android geliştiricileri Samsung'un genişlemeye devam eden saat kadranları koleksiyonuna yeni ve eğlenceli birçok tasarım ekleyebilecek ve kullanıcılara akıllı saatlerini kendi ruh hallerine, tercih ettikleri aktivitelere veya kişiliklerine göre kişiselleştirmek için yeni olanaklar sunabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Birimi'ne bağlı Müşteri Deneyimi Ofisi Başkanı Patrick Chomet, "Giyilebilir cihazların taşıdığı potansiyelin tamamının ortaya çıkarılabilmesi için mobil inovasyonlar geliştiriyor ve açık ekosistemimizde bizlerle birlikte büyüyen güvenilir endüstri liderleriyle ortaklıklarımızdan faydalanıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tüketicilerimize sunduğumuz akıllı saat deneyimini ve Galaxy ekosisteminin imkanlarını zenginleştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Google Android Giyilebilir Ürünler Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı Sameer Samat da Samsung ve Google'ın uzun döneme yayılan bir iş birliği geçmişine sahip olduğunu belirterek, "Ne zaman birlikte çalışsak müşterilerimize sunduğumuz deneyimi bambaşka ve daha iyi bir noktaya taşıyoruz. Bu durum ilk olarak Samsung'un yeni Galaxy Watch cihazında kullanıma sunacağımız bu yeni ve birleşik platform için de geçerli olacak. Samsung ile yaptığımız iş birliği sayesinde, uzun saatler yeten pil gücü, daha hızlı bir performans, aralarında Google tarafından geliştirilen uygulamaların da bulunduğu geniş bir uygulama yelpazesi ve tüm bunları içeren yepyeni bir giyilebilir cihaz deneyimi sunmanın heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mobil Dünya Kongresi, Samsung, Android, Google, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung, One UI Watch kullanıcı deneyimini tanıttı - Son Dakika Ekonomi


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