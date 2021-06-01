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Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonlar Getiriyor - Son Dakika

Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonlar Getiriyor

01.06.2021 06:59
Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonlar Getiriyor, System.String[]

Katlanabilir akıllı telefon piyasasına tek başına hakim olan Samsung'a yeni rakipler gelmeye başladı. Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli markalar bu yılın üçüncü çeyreğinde katlanabilir akıllı telefonlarını piyasaya sürecek!

Katlanabilir akıllı telefon deyince akla ilk gelen marka Samsung'dur. Katlanabilir akıllı telefon teknolojisi Samsung dışında büyük bir atak yapamadı. Ancak bu durum gelecekte değişecek ve rekabet piyasasına başka markalarda girecek gibi gözüküyor. Bunlar arasında en dikkat çekenler Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi Çinli akıllı telefon üreticileridir.

Samsung firması özellikle üçüncü çeyrekte yeni katlanabilir akıllı telefonları sunmak için var gücü ile çalışmalarına devam ediyor. Oppo, Vivo ve Xiaomi'de çalışmaları hızlandırdığı ve Samsung firmasına yetişmek istediği bildirildi. Bu yılın sonunda birçok markanın katlanabilir akıllı telefonunu piyasada yer alacak gibi gözüküyor.

Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonlar Getiriyor

Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonlar Getiriyor

Gelen haberlere göre Xiaomi, Oppo ve Vivo bu yılın üçüncü çeyreğinde farklı modellerde katlanabilir akıllı telefonlar piyasaya sürecek. Xiaomi, firmasının ilk katlanabilir akıllı telefonu mi Mix Fold 1500 dolarlık fiyatı ile şuan piyasada mevcut bulunmaktadır.

Şimdi şirket, daha az maliyetli olacak ve uygun fiyat etiketine sahip yeni bir sürüm yayınlamayı planlıyor. Fiyat etiketini düşürmek için şirketin ne gibi tavizler vermesi gerektiğini henüz bilmiyoruz.

Oppo ve Vivo'nun yeni katlanabilir cihazlarının ne olacağını da tam olarak açıklanmadı. Oppo markası varsayımsal olarak, kayan ekranlı bir akıllı telefon piyasaya sürecek. Şirket, geçen yılın sonunda böyle bir cihazın prototipini gösterdi. Belki Oppo, esnek ekranlı bir akıllı telefonun daha klasik bir versiyonunu tercih edebileceği konuşuluyor. Çünkü "genişleyen" ekran teknolojisine sahip pahalı bir cihaz üretmek bir başarısızlık olabilir.

Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonlar Getiriyor

Oppo, Çin İçerisinde Vivo, Huawei ve Xiaomi Markalarından Daha Popüler Hale Geldiği Bildirildi

Çin, en büyük ve en rekabetçi akıllı telefon pazarlarından biridir. Oppo'nun bu yıl akıllı telefon satışlarında Vivo, Huawei ve Xiaomi gibi Çinli devlerin önünde lider konuma geldiği bildiriliyor.

Araştırma firması Counterpoint Research'e göre Oppo, Çin'in akıllı telefon pazarındaki varlığını yüzde 21'e çıkardı. Pazarın yüzde 20'sine sahip olan Vivo, Oppo markasına en yakın firma olarak ikinci sıra yer aldı. Üçüncü sırayı aynı anda Huawei, Apple ve Xiaomi paylaşıyor ve % 16 pay ile ön plana çıkıyor.

Counterpoint, Oppo'nun Çin pazarındaki satışlarını geçen yıla göre yüzde 26 artırdığını belirtiyor. Ayrıca 2020'nin dördüncü çeyreğinde Çin'de satılan tüm akıllı telefonların yüzde 65'inden fazlasının 5G'yi desteklediği bildiriliyor.

Analistler göre, Oppo şirketinin piyasaya sürdügü Reno 5 serisi akıllı telefonlar üzerinden büyük bir başarı elde etti. Seleflerinden daha düşük bir fiyata geniş bir işlevsellik yelpazesini kullanıcılarına sunan cihaz rakiplerini geride bıraktı.

Bununla Oppo, Çin'deki üst düzey uygun fiyatlı cihaz pazarını devraldı. Şirketin orta fiyat segmentindeki konumu, başarılı A serisi ile güçlendi. Ayrıca Huawei'nin düşüşü Oppo'nun da işine geldi.

Daha önce Huawei'nin Çin mobil pazarının tartışmasız lideri konumundaydı. Ancak geçen yılın Ağustos ayından bu yana markanın akıllı telefonlarının satışları istikrarlı bir şekilde düşüyor.

Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonlar Getiriyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Akıllı Telefon, Samsung, Xiaomi, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Samsung, Oppo, Vivo ve Xiaomi Yeni Katlanabilir Akıllı Telefonlar Getiriyor - Son Dakika


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