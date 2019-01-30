Samsung Plastik Ambalajları Çevre Dostu Malzemelerle Değiştirecek

Samsung
'tan Çevre Dostu Adım, Biyoplastik ve Kağıt Kullanılacak!
Samsung Plastik
Ambalajları Çevre Dostu Malzemeler ile değiştirilecek. Plastik Kullanımını en az indirmek isteyen şirket 2020 yılına kadar çevreci malzemelere geçmeyi planlıyor. İşte Detaylar!
Samsung çevrecilerin baskılarına yanıt olarak çevresel ayak izini bir kez daha geliştiricek adımlar atıyor. Şirket özellikle plastik ambalajları daha sürdürülebilir malzemelerle değiştirmeye başlama planlarını belirledi. 2019'un ilk yarısında itibaren, telefonlarda, ve aletlerinde ve diğer malzemelerinde kullanılan plastik yerine biyoplastik veya kağıt kullanılacak.
İsrafı azaltmak için yeni ürünlerin tasarımlarını bile değiştiriyor. Telefon şarj cihazlarında nakliye sırasında bozulmaları engellemek için mat tasarımları kullanılması buna iyi bir örnek olarak gösterilebilir.
Samsung kağıt kullanımını da çevre kuruluşları tarafından sertifikalandırılmış materyallerde kullancak ve bu çevre dostu geçişi 2020 yılına kadar tamamlamak istiyor.
Girişim aslında sadece şirketin kendi insiyatifi ile gerçekleşti demek aslında zor; Zira Çevreci Gruplardan uzun süredir eleştiri alıyordu. Hatta 2017 Dünya Mobil Kongresinde bir GreenPeace protestocusu şirketin tanıtımının içine etmişti.
Şirketin bu anlamda bozulan imajının düzeltilmesi açısından önemli bir hamle. Samsung dünya genelinde büyük bir şirket ve bu çevreci plan hayata geçirilirse, büyük miktarca atık ortadan kaldırılabilir. Ayrıca bol miktarda plastik kullanan diğer şirketlere örnek olabilir.
Bu nedenle Galaxy S10 veya Samsung OLED 8K TV
'nizin gezegenimiz için daha iyi olma ihtimali oldukça yüksek. Çevre dostu materyallerle paketlenebilir.
Plastik Yiyen Bakteriler
Samsung Newsroom
Samsung Plastik Ambalajları Çevre Dostu – Plastik Yiyen Bakteriler dünyanın kurtarıcısı olabilir