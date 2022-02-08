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Samsung Polonya'daki üretim kapasitesini artırıyor - Son Dakika

Samsung Polonya'daki üretim kapasitesini artırıyor

08.02.2022 14:27
Samsung Polonya'daki üretim kapasitesini artırıyor

Güney Kore şirketi Samsung, Polonya'daki üretim kapasitesini artıracak.

Güney Kore şirketi Samsung, Polonya'daki üretim kapasitesini artıracak.

Samsung Electronics Polonya İmalat Müdürü Olgierd Baltaki, şirketin Wronki kasabasında yer alan mevcut tesislerindeki üretim kapasitesini genişletmek için 198 milyon avro yatırım kararı aldığını duyurdu.

Şirketin böylece beyaz eşya fabrikasını genişletmek için 40 bin metrekarelik yeni bir üretim alanı ve depo oluşturacağı, ayrıca Wronki'deki fabrikanın yakınına alt tedarikçilerinin yer alacağı bir sanayi kompleksi inşa edeceği belirtildi.

Polonya Kalkınma Bakan Yardımcısı Grzegorz Piechowiak, Samsung'un kararı için "Ülkemizin dünyada iş yapmak için en çekici yerlerden biri olmaya devam ettiğinin kanıtıdır." açıklamasını yaptı.

2022-2024 yıllarında gerçekleşmesi planlanan yatırım ile Samsung'un Polonya'daki beyaz eşya üretimini yıllık mevcut 4 milyon adetten 5,2 milyona çıkarması bekleniyor.

Samsung Electronics Polonya, 2009 yılında Wronki'deki üretim tesisini Polonyalı Amica firmasından 45 milyon avroluk anlaşmayla satın aldı.

İki bin 300'den fazla kişiyi istihdam eden şirketin, yeni yatırımla 60 kişiye daha iş vereceği ifade ediliyor

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Güney Kore, Yatırım, Polonya, Samsung, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsung Polonya'daki üretim kapasitesini artırıyor - Son Dakika


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