Samsung: RK Google kararı ve ilgili süreçleri takip ediyoruz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Samsung: RK Google kararı ve ilgili süreçleri takip ediyoruz - Son Dakika Ekonomi

Samsung: RK Google kararı ve ilgili süreçleri takip ediyoruz

6 saat önce

Samsung Electronics Türkiye, Rekabet Kurumu'nun (RK) Google ile ilgili kararını ve ilgili süreçleri yakından izlediğini açıkladı.

Samsung: RK Google kararı ve ilgili süreçleri takip ediyoruz, System.String[]

Samsung Electronics Türkiye, Rekabet Kurumu'nun (RK) Google ile ilgili kararını ve ilgili süreçleri yakından izlediğini açıkladı.

Samsung Electronics Türkiye'nin konuyla ilgili açıklamasında şöyle denildi: "Samsung Electronics olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin yasalarına göre ticari faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Türkiye'de, Rekabet Kurumu'nun Google'ın faaliyetleri ile ilgili aldığı kararı ve bununla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. 2020'de çıkacak yeni Galaxy ürünleri ile ilgili Türkiye'deki lansman çalışmalarımıza ve planlamalarımıza devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Rekabet Kurumu tarafından yürütülen süreçle ilgili gelişmelere göre kullanıcılarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."


Türkiye, Samsung, Google, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:53 Kaynak: DHA
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