Son Dakika Haberleri: Samsung, Supreme Italia ile Olan Ortaklığını Sona Erdirdi

Samsung, Supreme Italia ile Olan Ortaklığını Sona Erdirdi

1 saat önce

Samsung China, başlangıcından itibaren olaylı olan Supreme Italia ile olan ortaklığını sona erdirdiğini açıkladı.

Samsung, Supreme Italia ile Olan Ortaklığını Sona Erdirdi, System.String[]
İki ay önce Samsung China, birçok kişiyi şaşırtan bir gelişmeye imza atmış ve Galaxy A8'in tanıtımı sırasında Supreme ile işbirliği yaptığını açıklamıştı. Ancak sahneye çağırılan Supreme CEO'su iki kişi, 'gerçek' Supreme şirketinden değillerdi, Supreme Italia'nin CEO'larıydı.






Supreme Italia, New York merkezli Supreme ile neredeyse aynı logoya sahipti, hatta çok benzer ürünleri satıyordu. Bu ismi seçmelerinin sebebi ise Supreme firmasının İspanya ve İtalya gibi ülkelerde markalarını kaydettirmemeleriydi.

Supreme Italia, Çin'deki perakende mağazalarında ve Samsung'un özel ürünlerinde şirketle beraber çalışmıştı ancak artık bunda sona gelindi. Samsung China, Weibo'da yaptığı bir paylaşım ile bu ortaklığın sonuna gelindiğini açıkladı.




Samsung ve Supreme ortaklığı New York merkezli Supreme markası tarafından kınandı. Şirket, Pekin'de mağaza açmadıklarını veya Samsung ile çalışmadıklarını dile getirdi.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:45 

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