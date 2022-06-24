Samsung'ta kriz büyüyor: TV üretimi kısıtlanacak! - Son Dakika
Üye Girişi

Samsung'ta kriz büyüyor: TV üretimi kısıtlanacak!

24.06.2022 15:42
Samsung'ta kriz büyüyor: TV üretimi kısıtlanacak!

TV üretimi ile pazarın öncülerinden biri olan Samsung, bir rapora göre üretim konusunda zor günler geçiriyor.

Samsung, geçtiğimiz günlerde stoktaki akıllı telefonları satmakta zorlandığını açıklayarak zor günler geçirdiğini ilan etmişti. Tüketicilerden beklenen talebin gelmemesi, Galaxy akıllı telefonların bir kısmının stoklarda durmasına neden olmuştu. Şirketin gündeminden bu kriz düşmemişken şimdi de bir diğer ürün zinciri için üretim kısıtlanıyor.

Yakın zamanda şirketin satamadığı 50 milyon telefon distribütörlerde kalmış olması büyük bir krizdi. Şirketin 2022 yılı için hedeflediği toplam satışın yüzde 18'ini oluşturan 50 milyonluk stok, akıllı telefon üretiminde 30 milyonluk azalmayı getirmişti.

Samsung, akıllı telefon satmakta zorlanıyor! İşte nedeni

Samsung, TV ve ev aleti üretimi için kısıtlamaya gidiyor

Dünya genelinde yaşanan ekonomik gerileme, tüketicilerin elektronik aletlere olan talebini önemli ölçüde azalttı. Bu talep düşüşünden etkilenen ilk firmalardan biri Samsung oldu. Akıllı telefon bölümünde yaşanan stok fazlalılığının ardından şirket, TV ve ev aleti üretiminin azaltılacağını açıkladı. Ürünlere olan talepte Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da etkisinin olduğu raporlandı.

Samsung'ta kriz büyüyor: TV üretimi kısıtlanacak!

Pazar araştırmasına göre Samsung'un stoğunu boşaltması bu yılın ikinci çeyreğinde 94 gün sürdü. Bu da geçen yılın ikinci çeyreğiyle kıyaslama yaptığımızda iki hafta geç demek. Bu süre uzadıkça ürünlerin Samsung'a maliyeti daha fazla oluyor ve şirketin gelirlerinde düşüş gözlemlenebiliyor. Geçen yıla göre yaşanan iki haftalık gecikme, Samsung gibi bir şirket için çok fazla.

Samsung, ekran üretimine yaptığı ciddi yatırımlarla televizyon üretiminin en iyileri arasında. Ev aletlerini satışa sürdüğü pazarlarda da olumlu veriler alan şirketin bu alanlarda üretimi kısması, en az akıllı telefonlarda olduğu kadar üzücü.

YORUMLAR
500
Çin'in, Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Sağlam Şekilde Büyüyor Çin'in, Brıcs Ülkeleriyle Ticareti Sağlam Şekilde Büyüyor Tartışmalar büyüyor! Netflix kapatılacak mı? Tartışmalar büyüyor! Netflix kapatılacak mı?
Kaynak: Shiftdelete

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsung'ta kriz büyüyor: TV üretimi kısıtlanacak! - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

Son Dakika
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:46:07. #1.12#
SON DAKİKA: Samsung'ta kriz büyüyor: TV üretimi kısıtlanacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement