Samsung'tan Exynos 2100 mobil işlemcisi - Son Dakika

Samsung'tan Exynos 2100 mobil işlemcisi

12.01.2021 20:59
Samsung'tan Exynos 2100 mobil işlemcisi, System.String[]

Samsung'un tanıtımını yaptığı yeni işlemcisi Exynos 2100, 5nm EUV teknolojisi sayesinde güçlü performans ve yüksek enerji verimliliği sunarak daha iyi çoklu görev ve oyun deneyimini mümkün hale getiriyor.

Samsung'un tanıtımını yaptığı yeni işlemcisi Exynos 2100, 5nm EUV teknolojisi sayesinde güçlü performans ve yüksek enerji verimliliği sunarak daha iyi çoklu görev ve oyun deneyimini mümkün hale getiriyor.

Samsung'un açıklamasına göre, genişletilmiş NPU, yapay zeka görevlerini hızlandırırken entegre 5G özelliği ise kusursuz bir bağlanabilirlik sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics LSI Bölümü Başkanı Inyup Kang, Exynos ekibinin günümüzün akıllı cihazlarının merkezinde yer alan işlemciler alanında geliştirdikleri inovasyonlarla premium mobil işlem deneyimini ortaya koyma konusunda kararlılık sergilediğini ifade etti.

Kang, "Bugüne kadarki en gelişmiş mobil işlemcimiz Exynos 2100'ü tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Exynos 2100, güçlü işlemci teknolojileri ve gelişmiş 5G modemle donatıldı ve güç tasarruflu 5nm işlemci devresine sahip. Exynos 2100, geleceğin amiral mobil cihazları için çıtayı belirleyecek." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Mobil İletişim Bölümü Mobil Ar-Ge Ofisi Başkanı Kyeongjun Kim ise Samsung Electronics olarak müşterilere en üst düzey mobil deneyimi sunmak amacıyla amiral gemisi cihazlarda, yenilikçi teknolojileri ve hizmetleri sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Kim, "Yüksek işleme gücü, hızlı 5G bağlanabilirlik ve akıllı yapay zeka artırım özelliklerine sahip Exynos 2100, yeni nesil akıllı cihazlarımızın yüksek kalite standart ve gereksinimlerini karşılayabilen mükemmel performansı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arm Başkan Yardımcısı ve Müşteri Bölümü Genel Müdürü Paul Williamson da 5G'nin, gelişmiş grafik ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerin geçirdiği evrimin, yeni mobil deneyimlerin mümkün kılınmasında hayati bir rol oynadığını aktardı.

Williamson, şunları kaydetti:

"Arm ve Samsung arasındaki yakın iş birliği sayesinde Arm olarak geliştirdiğimiz yeni nesil işlem ve grafik platformu, Samsung Exynos 2100'ün merkezinde yer alıyor. Ortaklığımızın bir sonucu olarak, performansı en üst seviyeye çıkarıp bu deneyimleri yeni nesil mobil cihazlar için bir gerçeğe dönüştürürken şimdiye dek görülmemiş bir pil gücü elde etmeyi başardık."

Exynos 2100'un işlem ve grafik işleme performansı, usta kullanıcılarının performans beklentilerinin ötesine geçecek şekilde iyileştirildi. Samsung'un ilk 5G-entegrasyonlu amiral gemisi mobil işlemcisi olan Exynos 2100, yüzde 20'ye varan enerji tasarrufu veya öncülü olan 7nm işlemciyle kıyaslandığında yüzde 10 daha yüksek genel performans sağlayan 5nm EUV işleme teknolojisini kullanıyor. Exynos 2100, daha yüksek bir iyileştirme elde edilmesi amacıyla iyileştirilmiş önbellek hafızası kullanımına ve daha güçlü bir zaman planı uygulayıcısına da sahip.

Vulkan ve OpenCL gibi en yeni API'leri destekleyen Arm Mali -G78, çarpıcı ve kusursuz grafik görselliği elde edilmesine yönelik olarak grafik performansını yüzde 40'tan fazla artırarak, oyun ve AR/VR veya MR (Karma Gerçeklik) dahil olmak üzere şimdiye kadarki en sürükleyici mobil ekran deneyimini sunuyor.

Exynos 2100'de ayrıca CPU, GPU ve diğer işlemlerin güç kullanımlarını denetleyen ve optimize eden, yoğun ekran kullanımlarında dahi daha uzun kullanım süresi sağlayan gelişmiş çoklu IP düzenleyici (AMIGO) teknolojisi de bulunuyor.

Yapay zekanın yapabildikleri de büyük oranda artış gösterecek

Exynos 2100 ile birlikte yapay zekanın yapabildikleri de büyük oranda artış gösterecek. Yeni tasarlanan üç çekirdekli NPU, daha verimli bir kullanıma yönelik olarak, gereksiz işlemleri en aza indiren ve özellik haritası desteği ve azaltılmış ağırlık gibi yapısal iyileştirmelere sahip.

Exynos 2100, bir önceki nesil işlemcilerle kıyaslandığında, iki katın üzerinde daha yüksek enerji verimliliği sağlarken saniyede 26 trilyon işlem (TOPS) gerçekleştirebiliyor. Cihaza gömülü yapay zeka işleme ve ileri düzey sinir ağları desteğiyle kullanıcılar daha etkileşimli ve akıllı özelliklerin yanı sıra görüntüleme dahil olmak üzere, uygulamalarda daha iyi bir bilgisayar görüntüleme performansının keyfini deneyimleyebilecek.

Exynos 2100'ün gelişmiş görsel sinyal işlemcisi (ISP), 200 megapiksele (MP) varan kamera çözünürlüğünü destekliyor. Altı ayrı bağımsız sensöre bağlanarak daha zengin çoklu kamera deneyimleri için aynı anda dört sensörü bir arada çalıştırabiliyor. Çoklu kamera ve çerçeve işlemcisiyle (MCFP), görsel sinyal işlemcisi (ISP) yakınlaştırma performansını yükseltiyor, ultra geniş çekimlerde görüntü kalitesini artırıyor ve daha fazlasını sağlayabilecek şekilde birden fazla kameradan gelen beslemeleri birleştirebiliyor. Yapay zeka hızlandırmayla birlikte görsel sinyal işlemcisi; sahneleri, yüzleri ve nesneleri hızlı ve kusursuz biçimde algılayabilen ve görüntüyü tüm detaylarıyla yakalamak üzere kamera ayalarını optimize edebilen, içeriğe duyarlı bir özellik sunuyor.

Yapay Zeka, Samsung, oyunlar, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'tan Exynos 2100 mobil işlemcisi - Son Dakika Ekonomi


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