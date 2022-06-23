Samsung telefonlar suya dayanıklı değil mi? İlk ceza geldi - Son Dakika
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Samsung telefonlar suya dayanıklı değil mi? İlk ceza geldi

23.06.2022 15:42
Samsung telefonlar suya dayanıklı değil mi? İlk ceza geldi

Samsung telefonları incelemeye alan Avustralya, şirkete milyonlarca dolar ceza kesti. Peki Samsung telefonlar suya dayanıklı mı?

Bir akıllı telefon alırken önceliği genellikle işlemciye, bataryaya ve ekrana veriyoruz. Telefonu kullanacağımız süre boyunca nimetlerinden en çok yararlanacağımız bileşenler bunlar oluyor. Ancak su geçirmezliği olmayan bir telefon aldığımızda, mutlaka bir gün bu eksikten dolayı dert yanabiliyoruz. İyi haber, piyasadaki çoğu akıllı telefon suya dayanıklı veya su geçirmez. Ancak Samsung bizi bu konuda yanıltıyor olabilir.

Ülkemizde de olduğu gibi Avustralya'da suya dayanıklılık iddiasıyla satılan bazı Samsung telefonlar, Avustralya yetkililerinin radarına takıldı. Firmanın suya dayanıklılık konusunda müşterileri yanılttığına hükmeden yetkililer, Samsung'a dudak uçuklatan bir ceza kesti.

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Samsung, 9.7 milyon dolar ceza ödeyecek

Avustralya Hükümeti tarafından Samsung'a verilen cezanın nedeni, suya dayanıklılığın yanıltıcı olması. Ancak bu cezada iki tarafa da hak verebileceğimiz bir durum var. Çoğu telefon üreticisi IP sertifikası ile ürettikleri cihazların suya dayanıklılığını belgeler. Örneğin IP68 sertifikası, 1.5 metre derinliğindeki suda telefonun 30 dakika dayanabildiğini belgeler. Ancak bu deney laboratuvar ortamında yapıldığı için günlük kullanımla özdeşleşmeyebilir.

Samsung telefonlar suya dayanıklı değil mi? İlk ceza geldi

Avustralya'da artan şikayetlerden sonra yetkililer, Samsung telefonları havuz ve plaj gibi alanlarda test etmiş ve iddia edilen dayanıklılığa ulaşılmadığını belgelemiş. Bu da, firmanın 9.7 milyon dolar tutarında bir ceza almasına neden olmuş. Neticede cihazlar teknik olarak IP68 sertifikasına sahip olsa da günlük kullanıma gelindiğinde sonuçlar aynı olmamış.

Avustralya Hükümeti'nin bu sayfada da detaylandırdığı ceza, tüm dünyadaki kullanıcıları endişelendirebilecek nitelikte. Bu gibi küçümsenemeyecek cezalar devam ederse akıllı telefon üreticileri, deneylerini laboratuvarda yaptığı kadar deniz ve havuz gibi ortamlarda da yapmak isteyebilir.

Samsung telefonlar suya dayanıklı değil mi? İlk ceza geldi

Verilen bu cezadan bizim çıkarmamız gereken ders ise markası ne olursa olsun telefonumuzun sertifikasına fazla güvenmemek. Cihazlar her ne kadar dayanıklı görünse de bu telefonlarla suya girmek biraz kumar oynamaya benziyor.

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Kaynak: Shiftdelete

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