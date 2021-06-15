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Samsung telefonlarda 5G nasıl kapatılır? - Son Dakika

Samsung telefonlarda 5G nasıl kapatılır?

15.06.2021 18:02
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5G bağlantısı olmayan bir yerdeyseniz veya ücra bir noktadaysanız, 5G'yi kapatmayı tercih edebilirsiniz. Samsung telefonlarda seçeneklerinizi özelleştirmek kolaydır. İşte bir Samsung telefonunda 5G'yi kapatmanın yolu.

Samsung'un ilk 5G telefonu olan Galaxy S10 5G'yi tanıtmasının üzerinden uzun zaman geçmiş gibi gelmiyor. Günümüze kadar ilerlediğinizde, en üst seviye Galaxy S21 serisinden daha ucuz A71 5G ve A51 5G modellerine kadar birçok Samsung telefonunda 5G bağlantısı bulacaksınız.

5G ağları genişliyor olsa da, henüz 4G kadar sağlıklı ve stabil olmadığı pek çok yer var - bu nedenle, bu hızlandırılmış bağlantı hızları şimdilik konum seçiyor olabilir. Bağlantı yalnızca 5G operatörünüze değil, aynı zamanda konumunuza da bağlıdır - Verizon, T-Mobile ve AT&T'nin tümü ABD'de 5G ağ kapsama alanı sunar, ancak yine de büyük şehirler ve metropol alanlarında en iyisidir. Yine de, yeni nesil ağı destekleyen bir telefon seçmek, yeni cihazınızı geleceğe hazır hale getirmenin kesin bir yoludur.

5G ihtiyacınızın tümü, telefonunuzu nasıl kullandığınıza bağlıdır. Çevrimiçi oyun oynuyorsanız veya filmler ve TV şovları indiriyorsanız, daha yüksek bağlantı hızları bir nimet olabilir; ancak 5G bağlantısı olmayan bir yerdeyseniz veya ücra bir noktadaysanız, şimdilik kapatmayı tercih edebilirsiniz. Samsung telefonlarda seçeneklerinizi özelleştirmek kolaydır. İşte bir Samsung telefonunda 5G'yi kapatmanın yolu.

Samsung telefonlarda 5G nasıl kapatılır?

Samsung telefonlarda 5G nasıl kapatılır?

Bu talimatlar, 5G bağlantısı olan çoğu Samsung telefonunda çalışacaktır.

Adım 1: Ayarlar > Bağlantılar'a gidin.

Adım 2: Mobil Ağlar'a dokunun.

Adım 3: Ağ Moduna dokunun.

Adım 4: Telefonun 5G kullanmasını önlemek için LTE/3G/2G (Otomatik), LTE/CDMA veya diğer 4G/LTE seçeneklerinden birini seçin. İstediğiniz zaman tekrar açmak kolaydır.

Operatörünüze ve telefonunuzun kilidinin açık olup olmadığına veya bir operatörden satın alınmış olmasına bağlı olarak, Şebeke Modu altında daha az seçenek olduğunu görebilirsiniz. Yalnızca Manuel ve Otomatik seçeneklerini görebilir veya ayarları hiç yapma seçeneğiniz olmayabilir. (Verizon bu konuda özellikle katıdır.) Durum buysa, operatörünüz 5G'yi kapatma yeteneğinizi engelliyor olabilir - ne yazık ki bu konuda yapabileceğiniz hiçbir şey yok.

5G'yi neden kapatalım?

Küçük bir kasabada veya kırsal alanda yaşamıyorsanız, 5G Otomatik ayarını etkin durumda bırakmak muhtemelen en iyisidir, böylece mümkün olan yerlerde daha yüksek hızdan faydalanabilir ve olmadığı yerlerde pil ömründen tasarruf edebilirsiniz. Ancak ekstra hız önemli değilse veya pil ömrü konusunda endişeleriniz varsa, şimdilik 5G'nizi kapalı bırakın.

5G'yi kapatmanın önemli miktarda pil tasarrufu sağlamayacağını belirtmekte fayda var. Telefonunuz sürekli olarak bir 5G kulesi aramaz – 5G'nin ne zaman kullanılabilir olduğunu bilir. Bir 4G ağına bağlandığınızda, bu kule 5G'yi de destekliyorsa, telefonunuzu 5G sinyaline "verecektir". Bazı ağlarda, aynı anten hem 4G hem de 5G için kullanılabilir ve diğer ağlarda, verileri kullanmaya başlayana kadar daha hızlı bağlantıya bile geçmezsiniz. Yalnızca 4G alanında olduğunuz için telefonunuzun sürekli olarak 5G "arayacağını" düşünmeyin.

Pil ömrünüzü etkileyebilecek 5G olan ve olmayan alanlar arasında sık sık seyahat etmiyorsanız, pil ömrü uğruna 5G'yi kapatmak zorunda hissetmeyin. Varsayılan 5G ayarları çoğu insan için çalışacak şekilde tasarlanmıştır - ancak bunları kapatmaya karar verirseniz tekrar açmanın kolay olduğunu unutmayın.

Planınızın 5G'yi desteklediğinden veya yeni nesil teknolojiye uyum sağlamak için planınızı ayarlamanız veya hatta muhtemelen SIM kartınızı değiştirmeniz gerekip gerekmediğini her zaman operatörünüzle iki kez kontrol edin.

Samsung telefonlarda 5G nasıl kapatılır?

Amerika Birleşik Devletleri, Cep Telefonu, Samsung, 5G, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Samsung telefonlarda 5G nasıl kapatılır? - Son Dakika


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